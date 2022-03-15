İstanbul'da 15 Mart Salı günü meydana gelecek planlı elektrik kesintileri gündemde. İstanbul2da yaşayan vatandaşar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklanan arıza ve elektrik kesintisi duyurularını merak ediyor. İşte 15 Mart Mart Salı günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileir ve İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusunun cevabı