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        ISTAC'ta nöbet değişimi

        İstanbul Tahkim Merkezi'nin (ISTAC) Milletlerarası Tahkim Divanı'nda nöbet değişimi yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, Milletlerarası Tahkim Divanı'nda görevini tamamlayan uluslararası tahkimin saygın isimlerinden Jan Paulsson'ın vedasının ardından, dünya tahkiminin ünlü isimlerinden Gary Born ISTAC bünyesine katıldı

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        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 11:11
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        ISTAC'ta nöbet değişimi
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        İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC’ın uluslararası arenada vitrin niteliğindeki Milletlerarası Tahkim Divanı’na dünya tahkiminin önde gelen isimlerinden Gary Born’un yeni üye olarak dahil olduğunu açıkladı.

        Yapılan açıklamaya göre, ISTAC’ın kuruluşundan bu yana yaklaşık 7.5 yıldır Milletlerarası Tahkim Divanı Üyesi olan Jan Paulsson görevinden ayrılırken, dünya çapında etkinliğiyle tanınan tahkim hukukçusu Gary Born ISTAC'ın yeni Divan Üyesi oldu.

        ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, "Uluslararası tahkim alanında bir yıldız ismi Jan Paulsson’ı teşekkürlerimizle uğurlarken divanımıza yeni katılan çok değerli deneyimli tahkimci Gary Born’a hoşgeldiniz diyoruz. Tahkim kurumlarının divanları vitrinleridir, tıpkı futbolun dünya yıldızları gibi ISTAC Divanı da uluslararası tahkimin en iyi isimlerinden oluşuyor. Küresel çapta tahkim uzmanı Gary Born’un katılımıyla Milletlerarası Tahkim Divanımız yine bir yıldızlar buluşmasına zemin yarattığı için gururluyuz" dedi.

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        675 TAHKİM DAVASINDA TARAF VEKİLLİĞİ YAPTI

        Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya’da ofisleri bulunan uluslararası hukuk firması Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP’nin ortağı olan Gary Born, uluslararası tahkim ekibinin liderliğini yürütüyor.

        Tecrübeli hukukçu ICC, LCIA, AAA, SIAC, HKIAC ve ICSID gibi dünyanın önde gelen tahkim merkezlerinde katıldığı kurumsal tahkim davalarının yanı sıra, birçok ülkede ad-hoc (kurumsal olmayan) tahkimlerde görev aldı. Born, Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Merkezi’nin (ICC) en büyük 4 tahkimi de dahil olmak üzere 675’ten fazla tahkim davasında taraf vekilliği yaptı, 250’yi aşkın kurumsal ve ad-hoc tahkime hakem olarak dahil oldu.

        Ayrıca, 2015-2021 yılları arasında 6 yıl boyunca Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi (SIAC) Başkanı idi. Born, Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi (HKIAC) Uluslararası Danışma Kurulu ve Kore Ticari Tahkim Kurulu (KCAB) üyeliklerini de sürdürüyor. Amerikan Hukuk Enstitüsü ve İngiliz Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü Mütevelli Heyeti üyesi olan Born, aynı zamanda Amerikan Uluslararası Hukuk Derneği'nin Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

        İstanbul Tahkim Merkezi’nin Milletlerarası Tahkim Divanı, Prof. Dr. Ziya Akıncı Başkanlığında Gary Born, Prof. Bernard Hanotiau, Dr. Hamid Gharavi ve ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen’den oluşuyor.

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