ISTAC ile Hong Kong Tahkim Merkezi arasında işbirliği

Türkiye’nin tahkim merkezi olarak uluslararası alanda da etkinliğini arttıran ISTAC ve Asya bölgesinin Hong Kong merkezli uluslararası tahkim kurumu HKIAC arasındaki imza töreni çevrimiçi platformda gerçekleşti. İmza seremonisine ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, HKIAC Genel Sekreteri Sarah Grimmer, ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen ve HKIAC Hukuk Danışmanı Gökçe Uyar katıldı. İşbirliği protokolünü ISTAC adına Başkan Ziya Akıncı, HKIAC adına Genel Sekreter Sarah Grimmer imzaladı.
ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Akıncı, Asya bölgesinin önde gelen tahkim merkezi HKIAC ile işbirliği sürecini başlatmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı.
Başkan Akıncı, “Pandemi döneminde de faaliyetlerini kesintisiz sürdüren ISTAC olarak hedefimiz, sadece Türkiye’de değil uluslararası arenada etkin bir tahkim merkezi olmak. HKIAC ile attığımız bu adım kurumumuz için uluslararası ilişkilerde Asya bölgesine açılım sağlayacak. Aynı şekilde, Asya bölgesinin etkin tahkim kurumu HKIAC için de, bölgemize yönelik etkinliklerinde ISTAC ile işbirliği onlara önemli avantajlar yaratacak. İmzaladığımız protokol kapsamında İstanbul Tahkim Merkezi’nin faaliyetleri HKIAC tarafından Asya piyasalarında duyurulacağından ISTAC’ın global anlamda tanınırlığı ve saygınlığı artacak. Bu işbirliğinin gerek ülkemiz gerekse ISTAC açısından uluslararası tahkimin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Her iki tahkim merkezini aynı platformda buluşturan bu anlaşma ile verimli işbirliği projeleri ve ortak etkinlikler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.
ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen de HKIAC ile işbirliğine yönelik etkinlikler için şimdiden hazırlık çalışmalarına başladıklarını vurguladı. İmzalanan protokol kapsamında, İstanbul Tahkim Merkezi ile Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi’nin ortak etkinlikler ve seminerler düzenleyerek tecrübe aktarımında bulunacaklarını belirten Ekmen, “Bu işbirliği ülkemiz tahkim avukatlarının Asya piyasaları üzerine tecrübe kazanması bakımından da oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.
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