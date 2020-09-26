İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan İSTAÇ'ın genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

İMAMOĞLU: DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın koronavirüs sebebiyle vefat ettiği haberi şu mesajla paylaştı: "Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı’yı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim."