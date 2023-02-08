KAR YAĞIŞI ETKİSİ SÜRÜYOR!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinde Türkiye'nin batısında etkili olacak kar ve fırtına için uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar pazar günü başlayan kar yağışı etkisini artırdı.
İSTANBUL'DA BEYAZ ÖRTÜ
TEM ve D-100 kara yolunda yağış nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlerken Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, Kağıthane, Beyoğlu, Fatih, Bahçelievler ve Bakırköy'de kar, aralıklı olarak devam ediyor.
Anadolu Yakası'nda da Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Maltepe ve Tuzla'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.