İstabul Film Festivali 11 Nisan'da başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 44. kez gerçekleştiriliyor.

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N Kolay’ın festival sponsorluğunu üstlendiği etkinlik, 11-22 Nisan arasında Türkiye’den ve dünyadan nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getiriyor. 44. İstanbul Film Festivali’nin kapsamlı seçkisi, 139 uzun metrajlı ve 15 kısa filmden oluşuyor. Dünya sinemasının en nitelikli örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinden oluşan festival seçkisinde dünya, uluslararası, Balkan ve Türkiye prömiyerlerini yapan filmler de bulunuyor. Festivalde 12 gün boyunca gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de yer alacak.

44. İstanbul Film Festivali Sinema Ödülleri

Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren kişilere sunulan Sinema Onur Ödülü, bu yıl sanat yaşamına sayısız tiyatro oyunu, film ve müzik albümü sığdıran usta oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay’a sunulacak.

Festival bu yıl Emek Ödülü’nü 2006’da dahil olduğu Köprüde Buluşmalar’da 2010-2023 yılları arasında yöneticilik görevini üstlenen Gülin Üstün’e verecek.

Festival filmleri yedi salonda gösterilecek

İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması,

Şişli’de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi ve Paribu Cineverse Nautilus olmak üzere 7 salonda yapılacak. Gösterim saatleri ise 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30.

Sinematek/Sinema Evi’nde yapılacak tüm gösterimlerde yerler numarasız olacak.

İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan

İstanbul Film Festivali bu yıl da ağırlayacağı birçok konuk yönetmen ve oyuncuyu festival izleyicileriyle bir araya getirecek. Festivale katılacak oyuncu ve yönetmenler, filmlerinin gösterimlerinden önce sinemalarda sunumlar yapacak ve gösterim sonrasında da izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Festival programı ve yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek gösterimlerin bilgileri festivalin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Festivalin açılış filmi Berlin Film Festivali’nde prömiyerini yapan Köln 75 44. İstanbul Film Festivali’nin açılış galasında Berlin Film Festivali'nde bu yıl özel bir galada prömiyeri yapılan, Ido Fluk imzalı Köln 75 gösterilecek. Keith Jarrett'ın 1975 Köln konserinin heyecan dolu gerçekleşme hikâyesini anlatan film, 50. yıldönümünde bu konsere saygı duruşu niteliğinde. On yedi yaşındaki lise öğrencisi Vera Brandes’in olağanüstü çabalarıyla gerçekleştirilen bu konserin kayıtları, caz tarihinin en çok satan solo ve en çok satan piyano albümü olan The Köln Concert’a dönüştü. Köln 75 filminin ekibi de festivalin açılış gösterimine katılmak üzere İstanbul’da olacak. Festival yarışmaları ve ödüller Uluslararası niteliğini vurgulayacak yeni bir yapı kazanan İstanbul Film Festivali’nde resmi seçki kapsamında toplam üç yarışmalı bölüm yer alıyor: Altın Lale Yarışması, Kısa Film Yarışması ve Yeni Bakışlar. Histeri / Hysteria / Mehmet Akif Büyükatalay / Almanya Festi̇valde yeni̇ dönem: Ulusal ve Uluslararası Yarışma, Altın Lale Yarışması’nda birleşiyor Yerli ve yabancı filmlerin bir arada, uluslararası bir jüri tarafından değerlendirileceği Altın Lale Yarışması’nda 15 uzun metrajlı film yer alıyor. Hintli sinemacı Shekhar Kapur’un başkanlığını yürüteceği Altın Lale Yarışması jürisinde yapımcı Ada Solomon; senarist ve yönetmen Ebru Ceylan, oyuncu Saadet Işıl Aksoy, Toronto Uluslararası Film Festivali başkanı Cameron Bailey yer alıyor. Altın Lale Yarışması’nda en iyi filme verilen Altın Lale Ödülü Eczacıbaşı Topluluğu tarafından, Jüri Özel Ödülü Kariyo & Ababay Vakfı tarafından, En İyi Yönetmen Ödülü Anadolu Efes tarafından destekleniyor. Anadolu Efes’in ödül sponsoru olduğu Kısa Film Yarışması da bu yıl uluslararası bir nitelik kazanıyor; bu bölümde yerli ve yabancı 12 kısa film bir arada değerlendirilecek. Yeni̇ Bakışlar i̇le genç yönetmenlere destek

Genç yönetmenleri desteklemek, yeni çalışmaları daha görünür kılabilmek için, yalnızca ilk ve ikinci filmlerini çeken yerli yönetmenlere açık olan ve Paribu’nun sponsor olduğu Yeni Bakışlar bölümünde 11 film var. Bu bölümde Paribu desteğiyle en iyi filme verilen ödül, Seyfi Teoman’ın adını taşımaya devam ediyor. Si̇nema meslek kuruluşlarının bağımsız jüri̇leri̇ Bu yıl festivalde Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI’nin verdiği ödüllere ek olarak Türkiye’den üç farklı meslek kuruluşu (BSB, Film-Yön ve SİYAD) da festivaldeki filmleri bağımsız jürilerle değerlendirip ödüller takdim edecek. Altın Lale Yarışması ve Yeni Bakışlar bölümlerinde yer alan yerli kurmaca filmleri değerlendiren Film-Yön, bu yıl En İyi Yönetmen Ödülü’nü yakın zamanda kaybettiğimiz usta yönetmen Şerif Gören anısına verecek. REKLAM Festival programında neler var? 44. İstanbul Film Festivali programında, Genç Ustalar’dan, sinemanın isyankâr, huzursuz ruhlarını bir araya getiren Mayınlı Bölge’ye, dünyanın dört bir yanından çoğu ödüllü filmlerden oluşan Devriâlem’den, sinema dünyasının ustalarını toplayan Cinemania’ya 13 farklı bölümde filmler yer alıyor. Festivalin yıldızları N Kolay Galaları’nda buluşuyor İstanbul Film Festivali’nin en sevilen bölümlerinden, N Kolay sponsorluğunda gerçekleştirilecek Galalar ile izleyiciyle saygın festivallerde henüz buluşmuş, geniş kitlelere seslenen parlak filmlerin Türkiye prömiyerleri festivalde yapılıyor. N Kolay Galaları’nda ünlü yıldızlardan usta yönetmenlere, sezonun merakla beklenen 11 filminin Türkiye’deki ilk gösterimleri gerçekleştirilecek. Gia Coppola’nın San Sebastian’da Jüri Özel Ödülü kazanan yeni filmi The Last Showgirl, festivalin açılış filmi olan Köln 75, başrolünü Jessica Chastain’in üstlendiği Michel Franco’nun yeni filmi İlişki / Dreams, her gösteriminde üretken bir yazılım aracılığıyla farklı bir kurguyla gösterilen, Gary Hustwit imzalı Brian Eno belgeseli Eno, Tom Tykwer’in yönettiği, Berlin Film Festivali’nin açılışında gösterilen, Nicolette Krebitz ile Lars Eidinger’in başrolünde olduğu Işık / The Light, François Ozon’un San Sebastian’da En İyi Senaryo Ödülü kazanan son filmi Sonbahar Gelince / When Fall Is Coming bu bölümün öne çıkan parlak filmlerinden.

Festivalin “Genç Ustalar”ı Kimse Beni Sevmiyor / Nikdo mě nemá rád / Nobody Likes Me / Petr Kazda, Tomáš Weinreb / Çekya, Slovakya, Fransa İlk veya ikinci filmlerini çekerken dünya sinemasına farklı bir soluk getiren, özgün yaklaşımlarıyla beğeni toplayan yetenekli genç yönetmenlerin geleceğin klasikleri olmaya aday yapıtlarının yer aldığı, Kahve Dünyası’nın sponsor olduğu Genç Ustalar bölümünde Cannes, Venedik, Locarno, Selanik ve daha birçok festivalden ödüllerle dönmüş 18 film izleyiciyle buluşacak. Bu bölümde yer alan filmlerden bazıları Venedik, Selanik, Marakeş, Tromsø film festivallerinde birçok ödül kazanan, Filistinli yönetmen Scandar Copti’nin ikinci uzun metrajlı filmi İyi Bayramlar / Happy Holidays; Locarno, Riga, Sevilla, Lecce film festivallerinde ödüllendirilen Boğulmak / Drowning Dry; Cannes’da Eleştirmenler Haftası’nın büyük ödülünü kazanan Dağların Simon’u / Simon of the Mountain, prömiyerini Cannes’da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde yapan, Filistin asıllı yönetmen Mahdi Fleifel'in ilk uzun metrajlı kurmaca filmi Yabancı Topraklarda / To A Land Unknown, dünya prömiyerini Berlin Film Festivali Generation 14plus bölümünde yapan, yönetmen Alissa Jung'un ilk uzun metrajlı filmi Babalık İzni / Paternal Leave. REKLAM 21 yapımla belgesel maratonu Vibe Istanbul / Nefise Motlaq, Saeed Nasiri / Türkiye Belgesel Kuşağı’nda siyaset, müzik, fotoğrafçılık, aile bağları, toplum, mimari, radyoculuk, insan hakları gibi farklı güncel konuları işleyen, toplumsal değişimleri ele alıp gerçeği belgelerken alışılmadık ve çarpıcı tarzlar izleyen filmler yer alıyor. Bu bölümdeki filmler arasında İranlı sinemacı Ali Asgari’nin otobiyografik filmi, IDFA’da Envision bölümünde en iyi belgesel seçilen Asit Bulutlarının Üzerinde / Higher than Acidic Clouds’undan, 32. İstanbul Caz Festivali kapsamında 3 Temmuz'da İstanbul'da ilk konserini verecek Max Richter’ın Max Richter's Sleep’ine, Berlin Film Festivali’nde FIPRESCI ödülünü kazanan etkileyici Paraguay belgeseli Bulutların Altında Güneş / Under The Flags, The Sun’dan, Kanadalı Magnum savaş fotoğrafçısı Larry Towell’ın yaşamını anlatan Bir Hayatın İzleri / The Man I Left Behind’a 21 yapım var. İstanbul Film Festivali çerçevesinde İFSAK işbirliğiyle Larry Towell’in katıldığı bir panel yapılacak. Max Richter örneği üzerinden sinemadan çağdaş sanata müzik tasarımını ele alan bir söyleşi de yine festival kapsamında İstanbul Caz Festivali işbirliğiyle düzenleniyor.

Festival resmi seçkisinin farklı bölümlerindeki yerli belgeseller Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) tarafından oluşturulan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilecek. REKLAM Festivalle on bir günde Devriâlem 2073 / Asif Kapadia / İngiltere Devriâlem bölümü, en son sinema akımlarını yansıtıyor ve izleyiciyi 11 günlük bir dünya turuna çıkartıyor. Geçen yıl Cannes’dan Belirli Bir Bakış Ödülü ile dönen Siyah Köpek / Black Dog, Chris Marker'ın La Jetée'sinden esinlenen Asif Kapadia’nın kıyametvari bir gelecekten gelen bir uyarı olarak tasarladığı 2073, Locarno’da Jüri Özel Ödülü’nü kazanan Ay / Moon, Venedik Günleri’nin en iyi filmi Kız Kardeşler / Manas, bu yıl Berlin Büyük Jüri Ödülü sahibi Mavi İz / The Blue Trail, Jan-Ole Gerster’in Berlin’de dünya prömiyerini yapan yeni filmi Ada / Islands, Burhan Qurbani’nin III. Richard trajedisini Berlin’de bir mafya hesaplaşmasına uyarladığı En Vahşi. Hayvanda Bile. / No Beast. So Fierce., geçen yıl Cannes’da Belirli Bir Bakış’ta En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Lanetliler / The Damned’in de aralarında olduğu, dünya sinemasının en yeni ve nitelikli 21 yapıtı bu bölümde bir araya geliyor. Devriâlem bölümü Kahve Dünyası sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. REKLAM Sinefilleri kalbinden vuracak filmler .png Cinemania sinema aşkından, “sinefil" olmaktan, “sinema tutkusundan”, saygıdan yola çıkıyor. Bu 10 filmlik seçkide David Lynch’e Altın Palmiye kazandıran Vahşi Duygular / Wild at Heart, Wim Wenders’in Paris, Texas’ı, Jacques Demy’nin unutulmaz müzikali Cherbourg Şemsiyeleri / The Umbrellas of Cherbourg restore kopyalarından gösterilecek. Sinema dünyasının büyük ustaları, yıldızları, yol gösterenleri, köşe taşları, anıtlarının buluştuğu bu bölümde ayrıca Hüseyin Karabey’in geçen yıl hazırladığı ancak Kadir İnanır’ın rahatsızlığı nedeniyle gösterilemeyen belgeseli Kuzeyden Gelen Adam ve Özcan Alper’in belgeseli Bölük Pörçük – Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi de yer alıyor. Quentin Tarantino'nun başyapıtı Ucuz Roman / Pulp Fiction, Nisan 1995’te Türkiye’de vizyona girişinin tam otuzuncu yıldönümünde restore kopyasından yeniden beyazperdede gösterilecek. Cinemania bölümünün sponsorluğunu ise Getir Araç üstleniyor.

Yeni keşifler için Heyula ve Mayınlı Bölge Buzlar Kraliçesi / La tour de glace / The Ice Tower / Lucile Hadzihalilović / Fransa, Almanya Festival programındaki “Heyula” bölümü ise Burak Çevik’in hazırladığı bir film seçkisi ile sinemanın yeni olanaklarını deneyen filmleri keşfe çıkartacak. Bu bölümde yer alan ve Montreal Nouveau Cinema Festivali’nde büyük ödülü alan Cenaze İçin Müzik / Measures for a Funeral filminin yönetmeni Sofia Bohdanowicz, İstanbul Film Festivali’nin Kısa Film Yarışması jürisinde yer alıyor. Tarzı, yaklaşımı, tekniği ya da anlatımı farklı, maceracı, rahatsız edici, alışılmadık, sivri filmlerden oluşan Mayınlı Bölge 9 filmlik seçkisiyle özellikle heyecan arayan sinefillere sesleniyor. Sitges’de En İyi Fantastik Tür Filmi Ödülü’nü alan Hayvan / Animal, prömiyerini 2025 Sundance Film Festivali'nde Geceyarısı Bölümü'nün açılışında yapan Çirkin Üvey Kardeş / The Ugly Stepsister, İrlandaca çekilen ilk korku filmi Derinden Gelen / Fréwaka bu bölümde yer alıyor. REKLAM İyi hissetmek isteyenlere Antidepresan seçkisi Dört Anne / Four Mothers / Darren Thornton / İrlanda, İngiltere Antidepresan bölümünde hayatı hafife alan, eğlendirirken düşündüren, mizaha ve dünyaya beklenmedik, ters köşelerden bakan, sizi iyi hissettirecek olağanüstü filmlerden bir seçki izleyicileri bekliyor. Bu bölümdeki filmler arasında Peter Cattaneo’nun yönettiği Penguen Dersleri / The Penguin Lessons, San Sebastian’da İzleyici Ödülü kazanan Bando / The Marching Band, Berlin’de Jüri Ödülü kazanan Mesaj / The Message, Londra’da İzleyici Ödülü kazanan Dört Anne / Four Mothers yer alıyor. Dünden Bugüne Türk Klasikleri: Amansız Yol Amansız Yol / Desperate Road / Ömer Kavur / Türkiye İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle bu yıl da Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını sinemamıza kazandırmaya devam ediyor. Sinemaseverler bu yıl, Ömer Kavur'un, Barış Pirhasan ile birlikte yazdığı senaryodan sinemaya aktardığı, başrollerini Kadir İnanır ile Zuhal Olcay'ın paylaştığı, 1985 yapımı Amansız Yol'u Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek.

Retrospektifler: Dag Johan Haugerud ve Ayhan Ergürsel 44. İstanbul Film Festivali’nin retrospektif bölümünde, insan ilişkilerine dayanan filmlerinde usta sinemacılığıyla tanınan Norveçli auteur yönetmen Dag Johan Haugerud’ün altı uzun metrajlı filmi ve alanının en yetkin isimlerinden kurgucu Ayhan Ergürsel'in çalıştığı filmlerden bir seçki festivalde gösterilecek. Hayaller / Drømmer / Dreams / Dag Johan Haugerud / Norveç Oyuncuları sürecin içine katarak çalışmayı tercih eden ve her filmi diyalog, oyunculuk ve insan ilişkilerini ortaya koyan sinemasal yaklaşımını yansıtan Norveçli usta sinemacı Haugerud’ün filmleri festivalde ilk kez gösterilecek. Dag Johan Haugerud seçkisinde; henüz sonuçlanan Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan ve en iyi filme sunulan Altın Ayı Ödülü ile eleştirmenler birliği FIPRESCI ödülünü kazanan Hayaller / Dreams, üçlemenin diğer iki filmi Seks / Sex ve Aşk / Love, yönetmenin ilk filmi Göründüğüm Gibi / I Belong, Çocuklar / Beware of Children ve Çikolata Fabrikasının Işığı / The Light from the Chocolate Factory filmleri yer alıyor. Ayrıca festivale konuk olarak gelecek Haugerud bir festival sohbetinde izleyicilerle buluşacak. Elene / Türkiye, Gürcistan Türkiye, Georgia 2000'lerde özellikle ilk filmlerini yöneten sinemacılarımıza fikirleriyle, teknik ve estetik bakışıyla büyük destek veren ve 2019'da aniden hayatını kaybeden Ayhan Ergürsel'in çalıştığı filmlerden bir seçki festivalde gösterilecek. "Sinema ortak bir dil" diyen usta kurgucunun festivalde gösterilecek seçkide Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği Üç Maymun, Sinan Kesova’nın kısa filmi Hinterlant, Amat Escalante’nin yönettiği Piçler / Los Bastardos, Pelin Esmer’in yönettiği Gözetleme Kulesi, Arda Ekşigil’in kısa filmi Tapınak Şövalyeleri, Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği Yumurta ve Sezen Kayhan’ın kısa filmi Elene bulunuyor. REKLAM Köprüde Buluşmalar 20. yılını kutluyor Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu, her yıl Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim ve ağ kurma platformu Köprüde Buluşmalar, 15-17 Nisan tarihlerinde Hope Alkazar, Borusan Müzik Evi, Yapı Kredi Kültür Sanat ve Atlas Sineması’nda gerçekleştirilecek. 20. Köprüde Buluşmalar seçkisinde yer alan ilk filmlerden birine OGM Pictures sponsorluğunda “İlk Film Teşvik Ödülü” verilecek.

Türkiye’de bu alanda yapılan ilk etkinlik olma özelliğini taşıyan Köprüde Buluşmalar kapsamındaki Film Geliştirme Platformu, Work in Progress Platformu ve Kısa Film Atölyesi, Türkiye’den sinemacılara uzun ve kısa metraj kurmaca ve belgesel projeleriyle post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin uluslararası çapta ilk sektörel sunumlarını yapmak için olanak yaratırken artistik ve finansal ortak yapımlar için de zemin hazırlıyor. Köprüde Buluşmalar’da bu yıl 20 proje yer alıyor. Köprüde Buluşmalar’ın bu yılki ödülleri Anadolu Efes, OGM, ARTE, Netflix, Fono Film, Filmarka, Postgarden, Melodika, Depo Film, Panasonic Deneyim Merkezi, Tallinn Film Festivali, MFI Script Lab ve Square Eyes desteğiyle veriliyor. Almanya ve Hollanda Başkonsoloslukları ile Fransız Kültür Merkezi ve MUBİ de Köprüde Buluşmalar’a katkı sağlıyor. Köprüde Buluşmalar 20. yılını kutlamaya hazırlanırken, sinema endüstrisinin gelişimine katkı sağlamak ve yapımcılara yeni fırsatlar sunmak amacıyla yeni bir ödül programını hayata geçiriyor. Bu kapsamda, sektöre yeni adım atan genç yapımcılara yönelik bir destek programı başlatılıyor. Köprüde Buluşmalar, İKSV Genç Sanatçı Fonu – Uluslararası Dolaşım Destek Programı ve Industry@Tallinn & Baltic Event işbirliğiyle, sektöre yeni giren genç yapımcılar için "Sektöre Giriş: Genç Yapımcılar Mentorluk Programı Ödülü” yapımcılığa yeni adım atan profesyonellerin sektör içinde yer edinmesine destek olmayı amaçlıyor. Kasım 2025’te Tallinn Black Nights Film Festivali sırasında gerçekleştirilecek bu prestijli programda, seçilen bir yapımcıya Tallinn Film Festivali kapsamında verilecek ödül, uluslararası bağlantılar kurma ve sektöre hızlı bir giriş yapma fırsatı sunacak. REKLAM Türkiye’den sinemacıların yurtdışında eğitimlere katılmasının önünü açmak üzere yapılan ortaklıklar, Tallinn Film Festivali ve MFI Script Lab ile ivme kazanırken; Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu çerçevesinde Medienboard Berlin Brandenburg ve Hamburg Film Fonu ile işbirliği devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl 7 Türkiye-Almanya ortak yapımı projeye destek verildi. Aynı zamanda BerlinAir programı ile iki yönetmen konuk sanatçı olarak Berlin’e gidecek.

Köprüde Buluşmalar Ödülleri, 17 Nisan akşamı yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulacak. İKSV Alt Kat, İstanbul Film Festivali kapsamında, İKSV 2025 Festivalleri Çocuk ve Genç Atölyeleri Sponsoru Alarko Holding’in katkılarıyla, 14-19 yaş arası gençlere yönelik stop-motion animasyon atölyeleri düzenliyor. Yönetmen Gökalp Gönen'in yürütücülüğündeki atölye, gençlerin animasyon film yapım süreciyle tanışmalarına ve stop-motion tekniğiyle kısa filmler üretmelerine olanak sağlayacak. Nisan-Haziran 2025 döneminde çevrimiçi olarak ücretsiz gerçekleştirilecek atölyelerde stop-motion tekniğiyle üretilecek kısa animasyon filmler, İKSV’nin dijital platformlarında paylaşılacak. Atölyelerle ilgili ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için: film.iksv.org/ Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 24 Mart Pazartesi günü başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 27 Mart Perşembe günü genel satışa çıkıyor. O da Bir Şey mi / Pelin Esmer / Türkiye, Bulgaristan, Romanya FİLM LİSTESİ ALTIN LALE YARIŞMASI / GOLDEN TULIP COMPETITION (15) Buradayım, İyiyim / Emine Emel Balcı / Türkiye, Almanya

Histeri / Hysteria / Mehmet Akif Büyükatalay / Almanya

O da Bir Şey mi / Pelin Esmer / Türkiye, Bulgaristan, Romanya

Super Happy Forever / Kohei Igarashi / Japonya, Fransa

Tayfa / The Crowd / Sahand Kabiri / İran

Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi / Psycho Therapy: The Shallow Tale of A Writer Who Decided to Write About A Serial Killer / Tolga Karaçelik / ABD

Yeni Şafak Solarken / Gürcan Keltek / Türkiye, İtalya, Almanya, Norveç, Hollanda

Öldürdüğün Şeyler / The Things You Kill / Alireza Khatami / Fransa, Polonya, Kanada, Türkiye

Yanardağın Altında / Pod Wulkanem / Under the Volcano / Damian Kocur / Polonya

İdea / Tayfun Pirselimoğlu / Türkiye, Romanya, Fransa

Ders Olsun / Lesson Learned / Fekete Pont / Bálint Szimler / Macaristan

Hasat / Harvest / Athina Rachel Tsangari / İngiltere, Almanya, Yunanistan, Fransa, ABD

Maldoror / Fabrice du Welz / Belçika, Fransa

Uçan Köfteci / Rezan Yeşilbaş / Türkiye, Almanya, Bulgaristan

Bacadaki Serçe / Der Spatz im Kamin / The Sparrow in the Chimney / İsviçre KISA FİLM YARIŞMASI / SHORT FILM COMPETITION (12) Takdir-i İlahi / Pur și simplu divin Simply Divine / Mélody Boulissière, Bogdan Stamatin / Fransa, Romanya 1:10 / Sinan Taner / İsviçre

Küçük Ev / La Petite Ancêtre / The Little Ancestor / Alexa Tremblay-Francoeur / Kanada /

Neredeyse Kesinlikle Yanlış / Cansu Baydar / Türkiye

Takdir-i İlahi / Pur și simplu divin Simply Divine / Mélody Boulissière, Bogdan Stamatin / Fransa, Romanya

Dilan Hakkında Konuşmalıyız / Umut Şilan Oğurlu / Türkiye

Tutuklu Vatandaş / Dar band / Citizen-Inmate / Hesam Eslami / İran

Köşe Dansı / Taniec w Narożniku / Dancing in the Corner / Jan Bujnowski / Polonya

Garan / Mahsum Taşkın / Türkiye

Gölgeler / Shadows / Rand Beiruty / Fransa, Ürdün

Morî / Yakup Tekintangaç /Türkiye

Sevim / Yağmur Canpolat / Türkiye

Merhaba Anne, Benim Lou Lou / Atakan Yılmaz / Türkiye YENİ BAKIŞLAR / NEW VISIONS (11) Ölü Mevsim / Doğuş Algün /Türkiye, İtalya, Kuzey Makedonya

Adresi Olmayan Ev / Hatice Aşkın / Türkiye, Yunanistan

Kavak Ağacının Gölgesinde / Kenan Diler / Türkiye

Atlet / Semih Gülen, Mustafa Emin Büyükcoşkun / Türkiye, Almanya, Romanya

Hêvî / Orhan İnce / Türkiye

Su Yüzü / Zeynep Köprülü / Türkiye

Yaz Işığı / Kerem Kuşçu / Türkiye

Paydos / Müge Manuş / Türkiye

Zamanın Kıyısında Sınav / İlkay Nişancı / Türkiye

Ayşe / Necmi Sancak /Türkiye

Gündüz Apollon Gece Athena / Emine Yıldırım /Türkiye N KOLAY GALALARI / N KOLAY GALAS The Last Showgirl / Gia Coppola / ABD

Dağdaki Ayı / Un ours dans le jura / How to Make a Killing / Franck Dubosc / Fransa

Köln 75 / Ido Fluk / Almanya, Polonya, Belçika

İlişki / Dreams / Michel Franco / Meksika, ABD

Eno / Gary Hustwit / ABD, İngiltere

Aznavour / Monsieur Aznavour / Mehdi Idir, Grand Corps Malade / Fransa

Sonbahar Gelince / Quand vient l'automne / When Fall Is Coming / François Ozon / Fransa /

Işık / Das Licht / The Light / Tom Tykwer / Almanya

Dìdi / Sean Wang / ABD DEVRİÂLEM / AROUND THE WORLD REKLAM Motel Destino / Karim Aïnouz / Brezilya, Fransa, Almanya

Sessiz Yaşam / Alexandros Avranas / Quiet Life / Fransa, Almanya, İsveç, Yunanistan, Estonya, Finlandiya

Ay / Mond / Moon / Kurdwin Ayub /Avusturya

Sır Kadın / La femme cachée / The Hidden Woman / Bachir Bensaddek / Kanada

Kız Kardeşler / Manas / Marianna Brennand / Brezilya, Portekiz

Vittoria / Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman / İtalya

Kaçış / Escape / Rodrigo Cortés / İspanya, Fransa

Ada / Islands / Jan-Ole Gerster / Almanya

Sicilya Mektupları / Iddu / Sicilian Letters / İtalya, Fransa

Siyah Köpek / Gou Zhen / Black Dog / Guan Hu / Çin

2073 / Asif Kapadia / İngiltere

Bebek Kutusu / Pavane for an Infant / Chong Keat Aun / Malezya

Müzisyenler / Les musiciens / The Musicians / Grégory Magne / Fransa

Mavi İz / O último azul / The Blue Trail / Gabriel Mascaro / Brezilya, Meksika, Şili, Hollanda

Lanetliler / The Damned / Roberto Minervini / İtalya, ABD, Belçika

Son Işıltılar / Los Destellos / Glimmers / Pilar Palomero / İspanya

En Vahşi. Hayvanda Bile. / Kein Tier. So Wild. / No Beast. So Fierce. / Burhan Qurbani / Almanya, Polonya, Fransa

Pavements / Alex Ross Perry / ABD

Mutluson / Happyend / Neo Sora / Japonya, ABD

Hayalet Işık / Ghostlight / Kelly O'Sullivan, Alex Thompson /ABD

Bitmemiş Film / Yi Bu Wei Wan Cheng De Dian Ying An / Unfinished Film / Lou Ye / Singapur, Almanya

Takipçi / Lurker / Alex Russell / ABD, İtalya GENÇ USTALAR / YOUNG MASTERS Boğulmak / Sesės Drowning / Dry / Laurynas Bareiša / Litvanya, Letonya

Tavşan Tepesi / Zečji nasip / Sandbag Dam/ Čejen Černić Čanak / Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

İyi Bayramlar / Yinad Aliku / Happy Holidays / Scandar Copti / Filistin, Almanya, Fransa, İtalya, Katar

Ağlama, Kelebek / Mu'a trên canh buom / Don't Cry, Butterfly / Duong Diêu Linh / Vietnam, Singapur, Filipinler, Endonezya

Mohikan / Le Mohican / The Mohican / Frédéric Farrucci / Fransa

Yabancı Topraklarda / To A Land Unknown / Mahdi Fleifel / İngiltere, Filistin, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Almanya, Katar, Suudi Arabistan

Tanıdık Dokunuş / Familiar Touch / Sarah Friedland / ABD

Şeker Adası / Sugar Island / Johanné Gómez Terrero / Dominik Cumhuriyeti, İspanya

Rüzgâr Nerden Eserse / Where the Wind Comes From / Amel Guellaty / Tunus, Fransa, Katar

Sevgilim / Elskling / Loveable / Lilja Ingolfsdottir / Norveç

Kimse Beni Sevmiyor / Nikdo mě nemá rád / Nobody Likes Me / Petr Kazda, Tomáš Weinreb / Çekya, Slovakya, Fransa

Dağların Simon’u / Simón de la Montaña / Simon of the Mountain / Federico Luis / Arjantin, Şili, Uruguay

Gelmeyen Yeni Yıl / Anul Nou care n-a fost / The New Year That Never Came / Bogdan Mureşanu / Romanya

Riviera / Orfeas Peretzis / Yunanistan, Fransa

Julie Susuyor / Julie Zwijgt / Julie Keeps Quiet / Leonardo van Dijl / Belçika, İsveç

Alfa / Alpha / Jan-Willem van Ewijk / Hollanda, Slovenya, İsviçre

Babalık İzni / Paternal Leave / Alissa Jung / Almanya, İtalya BELGESEL KUŞAĞI / DOCUMENTARY TIME REKLAM Bir Garip Rüya Rengi / A Strange Colour of Dream / Yasemin Akıncı / Türkiye, Fransa

Gönüllü / The Volunteer / Münire Armstrong, Gelareh Kiazand / Kanada, Türkiye

Asit Bulutlarının Üzerinde / Higher than Acidic Clouds / Ali Asgari / İran, Lüksemburg

Fotoğraftaki Çocuk / Le Garçon / The Boy / Zabou Breitman, Florent Vassault / Fransa

Anne(n) / Les miennes / (Y)our Mother /Samira El Mouzghibati / Belçika, Fransa

Sound Dreams of Istanbul / Anıl Erarslan / Türkiye, Fransa

Neukölln’ün Örümcek Adamı / Neukölln Spiderman / Altay Erlik / Türkiye

Bir Sürgünün Not Defteri: Misina / The Diary of An Exile / Mert Güncüer / Türkiye

Biz Radyoyu Çok Sevdik / Radio, My Love / Nazan Haydari, Özden Cankaya, Cem Hakverdi / Türkiye

Max Richter's Sleep / Natalie Johns / İngiltere, ABD

Fısıldayan Duvarlar / Whispering Walls / Eylem Kaftan / Türkiye

Seva / Together / Nesime Karateke / Türkiye

Peaches Çıldırdı / Peaches Goes Bananas / Marie Losier / Belçika, Fransa

Oğlumun İzinde / À Bicyclette Ride Away / Mathias Mlekuz / Fransa

Vibe Istanbul / Nefise Motlaq, Saeed Nasiri / Türkiye

Havva’yı Yazmak / Writing Hawa / Najiba Noori, Rasul Noori / Fransa, Hollanda, Katar, Afganistan

Hadi, Baba! Yalla Baba! / Angie Obeid / Lübnan, Hollanda, Belçika

Işığın Hasadı / Harvest of Light / Esin Özalp Öztürk / Türkiye

Bayrakların Altında Güneş / Bajo las banderas, el sol / Under the Flags, the Sun / Juanjo Pereira / Paraguay, Arjantin, ABD, Fransa, Almanya

Doğma Büyüme / Homegrown / Michael Premo / ABD

Bir Hayatın İzleri / The Man I Left Behind / Larry Towell, Matthieu Rytz, Hubert Hayaud / Kanada HEYULA / SPECTER Cenaze İçin Müzik / Measures for a Funeral / Sofia Bohdanowicz / Kanada

Ölü Elmastaki Yansıma / Reflet Dans Un Diamant Mort / Reflection In A Dead Diamond / Hélène Cattet, Bruno Forzani / Belçika, Lüksemburg, İtalya, Fransa

Merhamet / Miséricorde / Misericordia / Alain Guiraudie / Fransa, İspanya, Portekiz

Kontinental '25 / Radu Jude / Romanya

Mary’nin Bilmedikleri / What Mary Didn’t Know / Konstantina Kotzamani / Fransa, Yunanistan, İsveç

Yabancı / Ju Wai Ren / Stranger / Zhengfan Yang / ABD, Çin, Hollanda, Norveç, Fransa

Gelgitler İçinde / Feng liu yi dai / Caught by the Tides / Jia Zhang-Ke / Çin ANTİDEPRESAN / ANTIDEPRESSANT Penguen Dersleri / The Penguin Lessons / Peter Cattaneo / İspanya, İngiltere

Bando / En Fanfare / The Marching Band / Emmanuel Courcol / Fransa

Mesaj / El Mensaje / The Message / Iván Fund / Arjantin, İspanya, Uruguay

Ne Halt Ettiğinizi Biliyorum / Was Marielle Weiß / What Marielle Knows / Frédéric Hambalek / Almanya

Bir Dilek Tut / Wishing On A Star / Peter Kerekes / İtalya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Hırvatistan

Üç Arkadaş /Trois amies /Three Friends / Emmanuel Mouret / Fransa

Dört Anne / Four Mothers / Darren Thornton / İrlanda, İngiltere

Tavus Kuşu / Pfau – Bin ich echt? / Peacock / Bernhard Wenger / Avusturya, Almanya MAYINLI BÖLGE / MINED ZONE REKLAM Hayvan / Animale / Emma Benestan / Fransa, Belçika, Suudi Arabistan

Çirkin Üvey Kardeş / Den stygge stesøsteren / The Ugly Stepsister / Emilie Blichfeldt / Norveç, Polonya, İsveç, Danimarka

Derinden Gelen / Fréwaka / Aislinn Clarke / İrlanda

Xoftex / Noaz Deshe / Almanya, Fransa

Buzlar Kraliçesi / La tour de glace / The Ice Tower / Lucile Hadzihalilović / Fransa, Almanya

Feryat / El Llanto / The Wailing / Pedro Martín-Calero / İspanya, Fransa, Arjantin

Plastik Tabancalar / Les pistolets en plastique / Plastic Guns / Jean-Christophe Meurisse / Fransa

Hiçbir Şey Normal Değil / Strange Abandoned Deranged / Ceylan Özgün Özçelik / Türkiye, İngiltere

Bay K / Mr. K / Tallulah H. Schwab / Hollanda, Belçika, Norveç CINEMANIA Bölük Pörçük – Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi / All Over the Place - A Portrait of Tuncel Kurtiz / Özcan Alper /Türkiye

Düş Avcısı / Quatre nuits d’un reveur / Four Nights of a Dreamer / Robert Bresson / Fransa, İtalya

Cherburg Şemsiyeleri / Les Parapluies de Cherbourg / The Umbrellas of Cherbourg / Jacques Demy / Fransa

Kuzeyden Gelen Adam /The Man from the North / Hüseyin Karabey / Türkiye

Vahşi Duygular / Wild at Heart / David Lynch / ABD

Okul Günleri / Ecce bombo / Nanni Moretti / İtalya

Ucuz Roman / Pulp Fiction / Quentin Tarantino / ABD

François Truffaut, Hayatımın Senaryosu / Le scénario de ma vie, François Truffaut / François Truffaut, My Life, A Screenplay / David Teboul / Fransa

Riefenstahl / Andres Veiel / Almanya

Paris, Texas / Wim Wenders / Batı Almanya, Fransa DÜNDEN BUGÜNE TÜRK KLASİKLERİ / TURKISH CLASSICS REVISITED REKLAM Amansız Yol / Desperate Road / Ömer Kavur / Türkiye RETROSPEKTİFLER DAG JOHAN HAUGERUD Hayaller / Drømmer / Dreams / Dag Johan Haugerud / Norveç

Aşk / Kjærlighet / Love / Dag Johan Haugerud / Norveç

Seks / Sex / Dag Johan Haugerud / Norveç

Çikolata Fabrikasının Işığı / Lyset fra Sjokoladefabrikken / The Light from the Chocolate Factory / Dag Johan Haugerud / Norveç

Çocuklar / Barn Beware of Children / Dag Johan Haugerud / Norveç, İsveç

Göründüğüm Gibi / Som du ser meg / I Belong / Dag Johan Haugerud / Norveç AYHAN ERGÜRSEL Üç Maymun / Three Monkeys / Nuri Bilge Ceylan / Türkiye, Fransa, İtalya

Hinterlant / Outskirts / Sinan Kesova / Türkiye

Piçler / Los Bastardos / Amat Escalante / Fransa, Meksika, ABD

Elene / Türkiye, Gürcistan Türkiye, Georgia

Gözetleme Kulesi / Watchtower / Pelin Esmer / Türkiye, Fransa, Almanya

Tapınak Şövalyeleri /The Knights' Templar / Arda Ekşigil / Türkiye

Yumurta / Egg / Semih Kaplanoğlu / Türkiye, Yunanistan