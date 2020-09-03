İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri Bakan Selçuk tarafından açıklandı. Vatandaşlar TC Kimlik numaralarının son hanesine göre ödemelerini alacak.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, “ Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

IBAN BİLGİSİ BULUNMAYANA PTT ÜZERİNDEN ÖDEME

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.