İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri Bakan Selçuk tarafından açıklandı. Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar TC Kimlik numaralarının son hanesine göre ödemelerini alacak.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, "İşsizlik maaşı ödemeleri 27 Temmuz’dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

IBAN BİLGİSİ BULUNMAYANA PTT ÜZERİNDEN ÖDEME

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz’da, 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, 8 olanlara 29 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.