27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İşsizlik maaşı ne zaman ödeniyor? Sorularının cevabı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizzmetler Bakanı Selçuk'tan geldi. İşsizlik maaşı ve ücretsiz izin desteği alan vatandaşların maaşı geçtiğimiz ay gibi banka hesaplarına yatacak. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle PTT'den alınmayacak.
İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?
İŞKUR tarafından işsizlik maaşı alan vatandaşların ödemeleri her ayın 5'inde yapılıyor. PTT'lerin kapatılması nedeniyle maaşlarınızı ALA 170'i arayarak müşteri temsilcisine İBAN numaranızı atmanız gerekiyor. Maaşınız banka hesabına yatırılacaktır.
ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını kaydetti. Selçuk, 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." ifadelerini kullandı.
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