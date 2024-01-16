İşsizlik maaşı ne kadar, nasıl alınır? 2024 işsizlik maaşı taban ve tavanı
İşsizlik maaşı tavan ve taban tutarı, asgari ücret zammının netleşmesinin ardından zamlandı. Zammın ardından "2024 işsizlik maaşı ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Öte yandan "İşsizlik maaşı nasıl alınır ve istifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?" sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...
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İşsizlik maaşı taban ve tavan tutarı asgari ücret artışının ardından zamlandı. Yapılan zammın ardından işsizlik maaşı güncel ödeme tutarları merak ediliyor. Bununla birlikte işsizlik maaşının nasıl alındığı da merak ediliyor. İşte merak edilen soruların cevabı...
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GÜNCEL İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
İşszilik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.
2023 yılı Temmuz ayı ve sonrasında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 5 bin 325 lira, en yükseği ise 10 bin 650 lira şeklinde uygulanıyor.
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YENİ ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA OLDU
Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun.
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2024 YILINDA İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zam sonrasında işsizlik maaşı taban tutarı 7.940,33, tavan tutar 15.880,66 seviyelerine yükselecek.
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İSTİFA EDENLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?
KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?
- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar,
- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar,
- Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlar,
- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuran kişiler, işsizlik maaşı alabilir.
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İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
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İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir.
Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.
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İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜREYLE ÖDENİR?
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
- 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
- 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.