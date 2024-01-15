İşsizlik maaşı ne kadar, nasıl alınır? 2024 işsizlik maaşı taban ve tavanı

GÜNCEL İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşszilik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

2023 yılı Temmuz ayı ve sonrasında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 5 bin 325 lira, en yükseği ise 10 bin 650 lira şeklinde uygulanıyor.