08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İşten ayrılan veya halen çalışmakta olan milyonlarca çalışan, işsizlik maaşı konusunu araştırıyor. Peki işsizlik maaşı almak için hangi koşullara sahip olmak gerekir? İşsizlik maaşı 2019'da kaç TL oldu? İşte işsizlik maaşı ile ilgili önemli detaylar...
İŞKUR'A İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?
İşsizlik maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar belirtilen tarihte PTT'ye kimlikleri ile birlikte giderek maaşlarını alabilecek. Hak sahiplerine, bin 23 lira ile 2 bin 46 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak. İŞKUR nisan ayında 657 bin kişiye işsizlik maaşı ödemişti.
İŞSİZLİK MAAŞI ALMA SÜRESİ NE KADAR?
Kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde şu sürelerde işsizlik ödeneği verilmektedir:
- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
- 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
- 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün.
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR 2019
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
2019 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı
|Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması
|Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı
|Damga Vergisi
|Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
|Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan
|2.558,40
|1.023,36
|7,77
|1.015,59
|Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışan
|3.500,00
|1.400,00
|10,63
|1.389,37
|Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışan
|6.000,00
|2.046,72 (*)
|15,53
|2.031,19
|(*) Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2019 yılında brüt asgari ücret 2.558,40 TL'dir.
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