2023 YENİ İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Sigortalın son dört aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan işsizlik maaşı, kişinin günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanır.
Asgari ücret brüt tutarının yüzde 80'ini geçemeyen işsizlik maaaşına % 30 zam uygulanması halinde yeni maaş 6 bin 628 liraya yükselecek.
Yeni asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması halinde en düşük işsizlik maaşı 2 bin 759 TL, en yüksek 7 bin 137 TL'ye yükselecek.
Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşı 2 bin 957 TL'ye, en yüksek 7 bin 647 liraya çıkacak.