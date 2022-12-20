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İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA | 2023 Yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşına yüzde kaç zam gelecek?

İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ile işsizlik maaşına yüzde kaç zam gelecek?

Asgari ücrete Ocak ayında uygulanacak zammın ardından işsizlik maaşı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı gibi pek çok kalemde artış yaşanacak. İşsizlik maaşı, çalışanlara asgari ücretin yüzde 40'ı, en fazla yüzde 80'i kadar ödeniyor. İşte, 2023 işsizlik maaşı hesaplaması hakkında merak edilenler...

Giriş: 20.12.2022 - 12:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 asgari ücret zammını belirlemek için üçüncü kez bir araya geliyor. Asgari ücrete uygulanacak zam oranının belirlenmesiyle birlikte isşizlik maaşı zammı gündeme gelecek. Vatandaşların çalışmadıkları süre zarfında aldıkları işsizlik maaşına uygulanacak artış da netlik kazanacak. Bu ödenekten yararlanmak isteyenler "2023 İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023 yeni işsizlik maaşı hakkında merak edilenler...

  • İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

    Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. 

  • İŞSİZLİK MAAŞI 2022 NE KADAR? EN DÜŞÜK EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI RAKAMLARI

    Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı en düşük 2561 lira, en yüksek de 5123 lira olarak ödenecek. İşsizlik maaşından yüzde 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi yapılıyor.

  • 2023 YENİ İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    Sigortalın son dört aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan işsizlik maaşı, kişinin günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanır.

    Asgari ücret brüt tutarının yüzde 80'ini geçemeyen işsizlik maaaşına % 30 zam uygulanması halinde yeni maaş 6 bin 628 liraya yükselecek.

    Yeni asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması halinde en düşük işsizlik maaşı 2 bin 759 TL, en yüksek 7 bin 137 TL'ye yükselecek.

    Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşı 2 bin 957 TL'ye, en yüksek 7 bin 647 liraya çıkacak.

  • İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANIR?

    Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

    Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

    Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

    Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

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