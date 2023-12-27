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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler İşsizlik maaşı 2024: İşsizlik maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşsizlik maaşı tahminleri - Merak Edilenler Haberleri

        Asgari ücret zammından sonra işsizlik maaşı da açıklanacak! İşsizlik maaşı ne kadar olacak?

        Asgari ücret zammıyla beraber işsizlik maaşı da gündeme geldi. Asgari ücrete yapılan zam oranına göre artacak işsizlik maaşı da birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, 2024 yılında işsizlik maaşı ne kadar olacak ve yüzde kaç oranında zam yapılacak? İşte, olası işsizlik maaşı tahminleri ve tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 13:16 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:16
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        • 1

          Asgari ücret zammının açıklanmasıyla beraber 2024 işsizlik maaşları da belirlenecek. Şu anda gerekli kriterleri yerine getiren bir vatandaş en az 180 gün işsizlik maaşı alabiliyor. 2023 yılında en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 TL olarak uygulanıyor. Henüz işsizlik maaşı için net bir rakam konuşulmasa da asgari ücrete gelebilecek zam oranlarına göre işsizlik maaşı tahminleri yapılıyor. Peki, 2024 yılında işsizlik maaşı ne kadar olacak, işsizlik maaşına yüzde kaç zam gelecek? İşte, detaylar...

        • 2

          GÜNCEL İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

          İşszilik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

          2023 yılı Temmuz ayı ve sonrasında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 5 bin 325 lira, en yükseği ise 10 bin 650 lira şeklinde uygulanıyor.

        • 3

          2024 YILINDA İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          2024 asgari ücret zammına göre yeni işsizlik maaşı da belli olacak. Henüz asgari ücrete yapılacak zammın açıklanmaması sebebiyle işsizlik ödeneği zammı da netlik kazanmadı. İşsizlik maaşı belirlendiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        • 4

          ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA İŞSİZLİK MAAŞI TAHMİNLERİ

          Asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılması durumunda en düşük işsizlik maaşının 7188 TL; en yüksek ise 14.377,5 olması bekleniyor.

          Yüzde 40 zam olması durumunda ise en düşük işsizlik maaşının ise 7455 liraya en yüksek işsizlik maaşının ise 14.910 TL'ye yükseleceği öngörülüyor.

          Asgari ücret zammının yüzde 50 oranında zamlanması halinde ise; en düşük işsizlik maaşının 7.987,5 TL en yüksek işsizlik maaşının da 15.975 liraya artacağı tahmin ediliyor.

        • 5

          İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANIR?

          Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

          Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

          Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

          Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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