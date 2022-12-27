İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?
Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.
2023 YENİ İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Sigortalın son dört aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan işsizlik maaşı, kişinin günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanır.
2023 yılındaki asgari ücrete yüzde 54,66 zam yapıldı. Buna göre, en düşük işsizlik maaşı 3048,9 lira, en yüksek ise 7885,4 lira olarak ödenecek.