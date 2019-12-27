İşsizlik maaşı 2020 ne kadar oldu?

Aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanı başkanı Selçuk, asgari ücretin 1 ocak 2020 tarihinden itibaren 2 bin 324 lira olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamayla beraber işsizlik maaşları da belli oldu. İşte işsizlik maaşı ne kadar oldu sorusunun cevabı...

Asgari maaş ne kadar oldu?

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren asgari maaş 2 bin 324 lira olarak belirlendi.

İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

İşsizlik maaşları asgari ücrete göre hesaplanıyor. En düşüğü %40 en yükseği %80 olarak belirlenecek bu orana göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren işsizlik maaşları 1 bin 177 lira en yüksek 2 bin 354 lira olacak.