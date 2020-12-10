GYİAD tarafından yayınlanan Türkiye’de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu, Türkiye’de her 4 gençten birinin işsiz olduğunu ortaya koydu. Türkiye’nin 26 farklı şehrinde yaşayan, 18-30 yaş aralığındaki bin 391 katılımcıyla hazırlanan raporda katılımcılara demografi, aile yapısı, eğitim, psikoloji, cinsiyet ve girişimcilik olmak üzere 6 farklı ana başlıkta kapsamlı sorular soruldu.
Rapora göre yeni mezun gençlerin yüzde 38’i iş arayışındayken yüzde 58.3 oranındaki çoğunluk, işsizlik sebebiyle aile ilişkilerinin olumsuz etkilendiğini ifade ediyor. İş arayışındaki gençlerin yüzde 78.2’si işsizlik durumlarından dolayı kendilerini arkadaşlarından geri kalmış hissettiğini belirtiyor. Buna ilave olarak iş bulamamak beklentileri de düşürüyor ve katılımcıların yüzde 64’lük kesimi, sadece yol-yemek veren bir yerde çalışmayı kabul edebileceğini söylüyor. 18-22 yaş arasında ise bu oran yüzde 74,3'lere ulaşıyor. Diğer yandan çalışanların da yüzde 64’ü işinden memnun değil.
Rapora göre işsiz olup iş arayışı bulunmayan katılımcıların yüzde 89.4 oranındaki çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Bu gruba mensup kadınların yüzde 92.1’i evliyken yüzde 82.4’ü ise çocuk sahibi. Erkek katılımcılardaysa “İş arayışım oldu, artık aramıyorum” cevabı verenlerden “cesareti kırılmış” grubun ise yüzde 44.1 oranında olduğu görülüyor.
GİRİŞİMCİ OLMAK İSTİYORLAR
Rapor verileri doğrultusunda, gençlerin girişimcilik konusunda istekli olduğu ve katılımcıların yüzde 45,2’sinin, yani her 2 kişiden birinin, fırsat ve imkân olması durumunda girişimci olabileceğini gösteriyor.
Sektöre göre girişimcilik denemelerindeki başarısızlık oranlarıysa yeme-içmede yüzde 19,4, tekstilde yüzde 15 oranı görülüyor. Girişimcilik fikri hizmet sektöründe daha fazla düşünülürken üretim alanında girişim fikrinin oldukça az olduğu gözlemleniyor.
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