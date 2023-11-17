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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşsizlik 3. çeyrekte 0.5 puan düştü - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İşsizlik 3. çeyrekte 0.5 puan düştü

        Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0.5 puanlık azalışla yüzde 9.2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı da 161 binlik düşüşle 3 milyon 218 bin kişi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 12:41 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:41
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        İşsizlik 3. çeyrekte 0.5 puan düştü
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 161 bin kişi azalarak 3 milyon 218 bin kişi oldu.

        Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalışla yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puan azaldı.

        Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,7 puanlık azalışla yüzde 17,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 22,4 olarak tahmin edildi.

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        Öte yandan, geçmiş dönemlere ilişkin verilerde revizyona gidildi.

        TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

        Dönem 2022 2023
        1. Çeyrek 11 9,9
        2. Çeyrek 10,7 9,7
        3. Çeyrek 10 9,2
        4. Çeyrek 10,2 -

        (Sürecek)

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