Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) kasım ayı istatistik bültenini yayımladı. Buna göre kayıtlı işsiz sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22.1 yükselerek 4 milyon 26 bin 593 oldu. Bu veriye göre son 1 yılda işsiz sayısı 729 bin 896 yükseldi.

Kayıtlı işsiz sayısı erkeklerde yüzde 24.8 arttı Kas.18 Kas.19 Değişim (%) Toplam 3.296.697 4.026.593 22.1 Kadın 1.696.996 2.030.312 19.6 Erkek 1.599.701 1.996.281 24.8

Kadınlarda işsiz sayısı 333 bin 316 artarken erkelerdeki artış 396 bin 580 oldu.

694 BİN KİŞİ EN AZ 1 YILDIR İŞ BULAMIYOR

4 milyonu aşkın işsizin ne kadar süredir işsiz olduğuna bakıldığında ayrı bir sorun karşımıza çıkıyor.

YAŞ GRUPLARI 30 Gün ve Daha az 1 - 2 Ay 2 - 3 Ay 3 - 4 Ay 4 - 5 Ay 5 - 6 Ay 6 - 7 Ay 7 - 8 Ay 8 - 12 Ay 1 YIL ve Üzeri Genel Toplam TOPLAM 238.036 237.765 534.234 200.253 302.113 491.812 137.223 167.657 1.023.218 694.282 4.026.593 15-19 29.308 31.931 49.196 27.587 52.777 96.219 14.909 13.944 75.647 30.185 421.703 20-24 64.275 65.226 108.613 59.740 100.583 257.248 37.303 37.308 226.562 186.461 1.143.319 25-29 38.457 37.121 73.272 31.005 41.250 43.792 21.754 27.290 170.700 151.451 636.092 30-34 28.248 26.544 66.131 21.560 27.512 24.881 15.568 21.116 130.161 95.466 457.187 35-39 26.300 25.844 75.289 20.681 26.663 23.240 15.129 20.830 127.281 85.461 446.718 40-44 21.104 20.733 63.964 16.479 21.924 18.885 12.986 17.513 108.756 66.014 368.358 45-49 16.042 16.096 49.881 12.673 16.918 14.678 10.516 14.511 91.656 45.306 288.277 50-54 8.450 8.442 26.813 6.335 8.899 7.505 5.402 8.250 52.065 21.211 153.372 55-59 4.098 4.106 14.305 2.943 3.954 3.678 2.560 4.591 27.372 9.325 76.932 60-64 1.258 1.253 5.079 974 1.187 1.229 793 1.658 9.459 2.622 25.512 65 + 496 469 1.691 276 446 457 303 646 3.559 780 9.123

İŞSİZLİK MAAŞI MAKSİMUM 10 AY ÖDENİYOR

İŞKUR verilerine göre 694 bin 282 kişi en az 1 yıldır iş bulamıyor. 8-12 aydır işsiz olan sayısı ise 1 milyon 23 bin 218. İşsizlik maaşı maksimum 10 ay, ödenen prim gününe göre 6 veya 8 ay veriliyor. Dolayısıyla 8 ay ve üzeri bir süredir işsiz olan 1 milyon 717 bin 500 kişinin önemli bir kısmı işsizlik ödeneğinden faydalanamıyor. İŞKUR verilerine göre ocak-ekim döneminde (kasım verisi henüz yayımlanmadı) 1 milyon 643 bin 495 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Ödeneği hak edenlerin sayısı ise 854 bin 238'de kaldı.

Yayımlanan rapora göre kasım ayında İŞKUR aracılığıyla 76.939’u erkek, 36.096’sı kadın olmak üzere 113 bin 035 kişi işe yerleştirildi. 2019 yılının Ocak-Kasım döneminde ise 1 milyon 384 bin 685 kişi işe yerleştirildi.

İşe yerleştirmeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.9 yükseldi Kas.18 Kas.19 Değişim(%) 2018 (Ocak-Kasım) 2019 (Ocak-Kasım) Değişim (%) Toplam 108.954 113.035 3.7% 1.099.623 1.384.685 25.9 Kadın 39.089 36.096 -7.7% 380.752 454.357 19.3 Erkek 69.865 76.939 10.1% 718.871 930.328 29.4

EN ÇOK SATIŞ DANIŞMANI ALINDI

Ocak-Kasım döneminde en fazla işe yerleştirme sırasıyla satış danışmanı, güvenlik görevlisi ve turizm-otelcilik elemanı mesleklerinde gerçekleştirildi.