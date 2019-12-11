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Haberlerİş-Yaşamİşsiz sayısı son 1 yılda 729 bin yükseldi

1.7 milyon kişi en az 8 aydır iş bulamıyor

İŞKUR verilerine göre kasım ayında kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 26 bine ulaştı. İşsiz sayısı son 1 yılda 729 bin yükseldi. 8 ay ve üzerinde bir süredir işsiz olanların sayısı kasımda 1 milyon 717 bin 500 oldu. Bu kişilerin önemli bir kısmı işsizlik maaşı alamıyor

11.12.2019 - 12:22 | Güncelleme:
İşsizlik

Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) kasım ayı istatistik bültenini yayımladı. Buna göre kayıtlı işsiz sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22.1 yükselerek 4 milyon 26 bin 593 oldu. Bu veriye göre son 1 yılda işsiz sayısı 729 bin 896 yükseldi.

Kayıtlı işsiz sayısı erkeklerde yüzde 24.8 arttı
 Kas.18Kas.19 Değişim (%)
Toplam3.296.6974.026.59322.1
Kadın1.696.9962.030.31219.6
Erkek1.599.7011.996.28124.8

Kadınlarda işsiz sayısı 333 bin 316 artarken erkelerdeki artış 396 bin 580 oldu.

694 BİN KİŞİ EN AZ 1 YILDIR İŞ BULAMIYOR

4 milyonu aşkın işsizin ne kadar süredir işsiz olduğuna bakıldığında ayrı bir sorun karşımıza çıkıyor. 

YAŞ GRUPLARI30 Gün ve Daha az1 - 2 Ay2 - 3 Ay3 - 4 Ay4 - 5 Ay5 - 6 Ay6 - 7 Ay7 - 8 Ay8 - 12 Ay1 YIL ve ÜzeriGenel Toplam
TOPLAM238.036237.765534.234200.253302.113491.812137.223167.6571.023.218694.2824.026.593
15-1929.30831.93149.19627.58752.77796.21914.90913.94475.64730.185421.703
20-2464.27565.226108.61359.740100.583257.24837.30337.308226.562186.4611.143.319
25-2938.45737.12173.27231.00541.25043.79221.75427.290170.700151.451636.092
30-3428.24826.54466.13121.56027.51224.88115.56821.116130.16195.466457.187
35-3926.30025.84475.28920.68126.66323.24015.12920.830127.28185.461446.718
40-4421.10420.73363.96416.47921.92418.88512.98617.513108.75666.014368.358
45-4916.04216.09649.88112.67316.91814.67810.51614.51191.65645.306288.277
50-548.4508.44226.8136.3358.8997.5055.4028.25052.06521.211153.372
55-594.0984.10614.3052.9433.9543.6782.5604.59127.3729.32576.932
60-641.2581.2535.0799741.1871.2297931.6589.4592.62225.512
65 +4964691.6912764464573036463.5597809.123

İŞSİZLİK MAAŞI MAKSİMUM 10 AY ÖDENİYOR

İŞKUR verilerine göre 694 bin 282 kişi en az 1 yıldır iş bulamıyor. 8-12 aydır işsiz olan sayısı ise 1 milyon 23 bin 218. İşsizlik maaşı maksimum 10 ay, ödenen prim gününe göre 6 veya 8 ay veriliyor. Dolayısıyla 8 ay ve üzeri bir süredir işsiz olan 1 milyon 717 bin 500 kişinin önemli bir kısmı işsizlik ödeneğinden faydalanamıyor. İŞKUR verilerine göre ocak-ekim döneminde (kasım verisi henüz yayımlanmadı) 1 milyon 643 bin 495 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Ödeneği hak edenlerin sayısı ise 854 bin 238'de kaldı. 

Yayımlanan rapora göre kasım ayında İŞKUR aracılığıyla 76.939’u erkek, 36.096’sı kadın olmak üzere 113 bin 035 kişi işe yerleştirildi. 2019 yılının Ocak-Kasım döneminde ise 1 milyon 384 bin 685 kişi işe yerleştirildi.

İşe yerleştirmeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.9 yükseldi 
 Kas.18Kas.19Değişim(%)2018 (Ocak-Kasım)2019 (Ocak-Kasım)Değişim (%)
Toplam108.954113.0353.7%1.099.6231.384.68525.9
Kadın39.08936.096-7.7%380.752454.35719.3
Erkek69.86576.93910.1%718.871930.32829.4

EN ÇOK SATIŞ DANIŞMANI ALINDI

Ocak-Kasım döneminde en fazla işe yerleştirme sırasıyla satış danışmanı, güvenlik görevlisi ve turizm-otelcilik elemanı mesleklerinde gerçekleştirildi.

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