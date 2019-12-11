11 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) kasım ayı istatistik bültenini yayımladı. Buna göre kayıtlı işsiz sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22.1 yükselerek 4 milyon 26 bin 593 oldu. Bu veriye göre son 1 yılda işsiz sayısı 729 bin 896 yükseldi.
|Kayıtlı işsiz sayısı erkeklerde yüzde 24.8 arttı
|Kas.18
|Kas.19
|Değişim (%)
|Toplam
|3.296.697
|4.026.593
|22.1
|Kadın
|1.696.996
|2.030.312
|19.6
|Erkek
|1.599.701
|1.996.281
|24.8
Kadınlarda işsiz sayısı 333 bin 316 artarken erkelerdeki artış 396 bin 580 oldu.
694 BİN KİŞİ EN AZ 1 YILDIR İŞ BULAMIYOR
4 milyonu aşkın işsizin ne kadar süredir işsiz olduğuna bakıldığında ayrı bir sorun karşımıza çıkıyor.
|YAŞ GRUPLARI
|30 Gün ve Daha az
|1 - 2 Ay
|2 - 3 Ay
|3 - 4 Ay
|4 - 5 Ay
|5 - 6 Ay
|6 - 7 Ay
|7 - 8 Ay
|8 - 12 Ay
|1 YIL ve Üzeri
|Genel Toplam
|TOPLAM
|238.036
|237.765
|534.234
|200.253
|302.113
|491.812
|137.223
|167.657
|1.023.218
|694.282
|4.026.593
|15-19
|29.308
|31.931
|49.196
|27.587
|52.777
|96.219
|14.909
|13.944
|75.647
|30.185
|421.703
|20-24
|64.275
|65.226
|108.613
|59.740
|100.583
|257.248
|37.303
|37.308
|226.562
|186.461
|1.143.319
|25-29
|38.457
|37.121
|73.272
|31.005
|41.250
|43.792
|21.754
|27.290
|170.700
|151.451
|636.092
|30-34
|28.248
|26.544
|66.131
|21.560
|27.512
|24.881
|15.568
|21.116
|130.161
|95.466
|457.187
|35-39
|26.300
|25.844
|75.289
|20.681
|26.663
|23.240
|15.129
|20.830
|127.281
|85.461
|446.718
|40-44
|21.104
|20.733
|63.964
|16.479
|21.924
|18.885
|12.986
|17.513
|108.756
|66.014
|368.358
|45-49
|16.042
|16.096
|49.881
|12.673
|16.918
|14.678
|10.516
|14.511
|91.656
|45.306
|288.277
|50-54
|8.450
|8.442
|26.813
|6.335
|8.899
|7.505
|5.402
|8.250
|52.065
|21.211
|153.372
|55-59
|4.098
|4.106
|14.305
|2.943
|3.954
|3.678
|2.560
|4.591
|27.372
|9.325
|76.932
|60-64
|1.258
|1.253
|5.079
|974
|1.187
|1.229
|793
|1.658
|9.459
|2.622
|25.512
|65 +
|496
|469
|1.691
|276
|446
|457
|303
|646
|3.559
|780
|9.123
İŞSİZLİK MAAŞI MAKSİMUM 10 AY ÖDENİYOR
İŞKUR verilerine göre 694 bin 282 kişi en az 1 yıldır iş bulamıyor. 8-12 aydır işsiz olan sayısı ise 1 milyon 23 bin 218. İşsizlik maaşı maksimum 10 ay, ödenen prim gününe göre 6 veya 8 ay veriliyor. Dolayısıyla 8 ay ve üzeri bir süredir işsiz olan 1 milyon 717 bin 500 kişinin önemli bir kısmı işsizlik ödeneğinden faydalanamıyor. İŞKUR verilerine göre ocak-ekim döneminde (kasım verisi henüz yayımlanmadı) 1 milyon 643 bin 495 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Ödeneği hak edenlerin sayısı ise 854 bin 238'de kaldı.
Yayımlanan rapora göre kasım ayında İŞKUR aracılığıyla 76.939’u erkek, 36.096’sı kadın olmak üzere 113 bin 035 kişi işe yerleştirildi. 2019 yılının Ocak-Kasım döneminde ise 1 milyon 384 bin 685 kişi işe yerleştirildi.
|İşe yerleştirmeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.9 yükseldi
|Kas.18
|Kas.19
|Değişim(%)
|2018 (Ocak-Kasım)
|2019 (Ocak-Kasım)
|Değişim (%)
|Toplam
|108.954
|113.035
|3.7%
|1.099.623
|1.384.685
|25.9
|Kadın
|39.089
|36.096
|-7.7%
|380.752
|454.357
|19.3
|Erkek
|69.865
|76.939
|10.1%
|718.871
|930.328
|29.4
EN ÇOK SATIŞ DANIŞMANI ALINDI
Ocak-Kasım döneminde en fazla işe yerleştirme sırasıyla satış danışmanı, güvenlik görevlisi ve turizm-otelcilik elemanı mesleklerinde gerçekleştirildi.
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