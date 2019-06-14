14 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İşsiz annelere günde 80 lira aylık 2 bin 400 lira harçlıkla işbaşı eğitim programı kapsamında yapılan İşte Anne projesinin detayları merak ediliyor. 15 yaşından küçük çocuğu olması, annelerden başvuruları sırasında aranan en önemli koşul. Programa katılan anneler çocuk bakım desteğinden yararlanma şartlarını taşıyorsa, ayrıca Bakım Desteği de alabilirler. Detaylar haberimizde.
İŞKUR İŞSİZ ANNE HARÇLIĞINA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İşte Anne Projesi kapsamında sunulan destekten yararlanmak için Yönetmeliğin 32’nci maddesinde belirtilen mesleki eğitim kurslarına katılma şartlarına ve 52’nci maddesinde belirtilen işbaşı eğitim programlarına katılma şartlarına kurs/program süresince haiz olunması gerekmekte olup ayrıca projeden yararlanacak kadınların kurs ve programlara katılmadan önce iş ve meslek danışmanlığı hizmetinden yararlanması gerekmektedir.
İşte Anne Projesi kapsamında sunulan destekten, sosyal yardım ya da sosyal ve ekonomik destek alan kadınlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın (Bakanlık) kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet sunan kuruluşlarından faydalanan kadınlar öncelikli olmak üzere Genel Müdürlük tarafından belirlenecek gruplar içerisinde yer alan diğer kadınlarda yararlanabilecektir.Projeden yalnızca 0-15 yaş arasında (15 yaş dâhil) çocuğu olan kadınlar yararlanabilecek olup çocuğun proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması projeden yararlanmaya engel olmayacaktır. Kadınların evlatlık edindiği çocukları için de destekten yararlanma hakkı bulunmaktadır.
“Sanayi Sektöründeki Mesleklerde Düzenlenen Mesleki Eğitim Kurslarına ve İmalat Sektöründeki Mesleklerde Düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına Katılan Kadınlara Çocuk Bakım Desteği Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” kapsamında düzenlenen kurs veya programlara katılanlardan çocuk bakım desteğinden yararlanma şartlarını taşıyanlara ayrıca Bakım Desteği de ödenebilecektir.
İŞSİZ ANNELERE 80 LİRA HARÇLIK PROJESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların çocuk sahibi olduklarını gösterir belgeyi İl Müdürlüğüne ibraz etmesi gerekmektedir.
Ayrıca, “Sanayi Sektöründeki Mesleklerde Düzenlenen Mesleki Eğitim Kurslarına ve İmalat Sektöründeki Mesleklerde Düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına Katılan Kadınlara Çocuk Bakım Desteği Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” kapsamında düzenlenen kurs veya programlara katılanlardan çocuk bakım desteğinden yararlanma şartlarını taşıyan kursiyer/katılımcıların ilgili mevzuat kapsamında talep edilen belgeleri de ibraz etmesi gerekmektedir.
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