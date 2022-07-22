İsraillilere suikast iddiasında 7 tutuklama

İsrail vatandaşlarına yönelik eylem hazırlığı yaptıkları ve "askeri veya siyasal casusluk" iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail vatandaşlarına yönelik eylemde bulunulacağı ihbar ve tespitleri üzerine soruşturma başlattı.
"Askeri veya siyasal casusluk" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonların ilkinde İran uyruklu 5 şüpheli, 17 Haziran'da gözaltına alındı.
Şüpheliler Majid N, Alireza S, Seyedmahmoud H, Hassan H. ile Maryam M, 29 Haziran'da sevk edildikleri İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli soruşturma savcısı tarafından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Maryam M'nin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi, diğer şüpheliler ise tutuklandı.
Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda, Taksim'deki bir otelin çevresinde keşif çalışması yürüttüğü belirlenen şüpheli ile eylemi gerçekleştirecek ve organize edecek zanlıların tespiti üzerine ikinci operasyon yapıldı.
Operasyonda, eylemi organize edeceği belirlenen Keyvan M, eylemi gerçekleştirmeyi planladığı tespit edilen Jamal G. ile keşifleri yapan İman S, 14 Temmuz'da gözaltına alındı.
Şüpheliler, hakimlikteki sorgularının ardından tutuklandı.
Operasyonlar sonucunda ele geçirilen 3 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, 2 adet tabancıya takılı siyah renkli lazer, 3 susturucu ile çok sayıda 7.65 çapında fişeğe el konuldu.
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