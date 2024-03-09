İsrailliler, Gazze'deki esirlerin getirilmesi, erken seçim talebiyle sokaklara döküldü

İsrailli esirlerin yakınları ve onları destekleyen yüzlerce kişi Batı Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konutu yakınında toplandı. Göstericiler, hükümetten bir an önce Gazze'de ateşkes ve taraflar arasında karşılıklı esir takası anlaşması talep etti.

İsrail'in kuzeyindeki Kayseriye'de bulunan Netanyahu'nun şahsi konutunun önünde de binlerce İsraillinin katıldığı protesto gösterisi yapıldı.