İsrailliler 1 Kasım'da sandığa gidecek

İsrail'de hükümetin kurulması için 120 sandalyeli parlamentoda 61 milletvekilinin onayı gerekiyor. Bu sayı da ülkedeki siyasi partilerden herhangi birinin tek başına sağlayamadığı bir rakam olarak değerlendiriliyor.
Ülkedeki son seçimde olduğu gibi 1 Kasım'daki seçimlerde de yeniden iktidara dönmek isteyen sağcı Likud Partisi lideri ve eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ismi kilit unsur olarak ön plana çıkıyor.
Seçim Lübnan'daki Hizbullah örgütüyle karşılıklı tehditlerin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da "güvenlik" konusunda tansiyonun yükseldiği bir döneme denk geliyor.
Ülkede kızışarak devam eden seçim kampanyalarında İsrailli rakiplerin dillerinden düşürmediği diğer bir konu da İran'ın nükleer programı. Ancak ABD'nin, İran nükleer anlaşmasını gelecek ay gerçekleşecek kongredeki ara seçimler sonrasına ertelemesiyle bu konu İsrail'de gündemin öne çıkan başlıkları arasından çıkmış görünüyor.
Seçimlerin tekrarlanmamasının teminatı
Kudüs İbrani Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Jonathan Freeman, AA'ya yaptığı değerlendirmede, "Kanaatimce ülkede konuşulan en temel konu, 1 Kasım seçimlerinden sonra yeni bir seçime gitmemektir." dedi.
Bu nedenle de İsrailli siyasilerin seçim kampanyalarında sık sık "Bana oy verirseniz daha istikrarlı bir hükümet kurarım ve yeni bir seçim olmayacak" vaatlerini dillendirdiklerini aktaran Freeman, "Dolayısıyla seçimlerin temel noktasında, kimin istikrarlı bir hükümeti kurmaya muktedir olacağı ve yakın zamanda seçimlerin tekrarlanmasını önleyeceği söz konusu." diye konuştu.
İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından hazırlanan rapora göre, İsrailli seçmenin yarısı, önceki seçimlerdeki partilerine oy verirken, yüzde 25'i farklı partilere verme eğiliminde, geriye kalan yüzde 25'i ise kararsız durumda.
Seçmen oylarının rengini belirleyen en etkili unsurun ekonomi olduğuna işaret edilen raporda, Likud Partisi'nin dışındaki siyasi partilerin liderlerinin dikkate alınmadığı iddia edildi.
İsrail'de 1 Kasım'da gerçekleşecek genel seçimlerde 40 farklı aday listesi yarışacak olsa da bunlardan yaklaşık 11-12'sinin Meclis'e girmesi bekleniyor.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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