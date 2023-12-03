İsrailli yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

İsrailli yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

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Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail güçlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimciler, Salfit'in kuzeybatısındaki Karave Beni Hassan beldesine düzenlediği saldırıda bir kişiyi öldürdü.

Yahudi yerleşimcilerin saldırısında gerçek mermiyle vurularak öldürülen 38 yaşındaki Filistinli Ahmed Asi'in cesedi bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de Yahudi yerleşimcilerin saldırısında öldürülen Asi'nin 6 çocuk babası olduğu belirtildi.

Haberde, Asi'nin saldırıda yaralandığı ancak İsrail güçlerinin sağlık ekiplerini engellemesi yüzünden kan kaybından yaşamını yitirdiğine işaret edildi.

Böylece İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürülen Filistinlilerin sayısı 253'e yükseldi.

Filistin Kızılayı, Yahudi yerleşimcilerin Karave Beni Hassan beldesine yönelik saldırısında 3 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir