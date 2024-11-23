İsrailli tarihçi Lübnan'da öldürüldü

Lübnan Kültür Bakanı Murtaza, Lübnan'ın güneyindeki Sur ilinde Şema Kalesi yakınlarında 20 Kasım'da öldürülen 71 yaşındaki İsrailli tarihçi Zeev Erlich hakkında açıklamalarda bulundu.

Murtaza, "Talebimiz doğrultusunda, UNESCO'nun Şema Kalesi'ne İsrail'in saldırılarına karşı açıkladığı karardan bir gün sonra, Siyonist Zeev Erlich'in Şimon Peygamber'in türbesi yakınlarında öldürülmesi manidar bir olay." ifadelerini kullandı.

UNESCO'nun kararının İsrail tarafından ihlal edildiğini belirten Murtaza, saldırıların İsrail'in "uluslararası topluma, örgütlere ve sözleşmelere değer vermeyerek kibrini gösterdiğini" kaydetti.

Murtaza, "Bu sahte askerin (Zeev Erlich) Şimon Peygamberin türbesine girmesinin amacı, İsrail topraklarıyla ilgili tarihi bir kanıt arayışıdır." dedi.

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"LÜBNAN'IN TOPRAKLARINI, TARİHİNİ VE MİRASINI İŞGAL ETMEYE ÇALIŞACAK"

Erlich'in askerlerle birlikte bölgede bulunmasının İsrail'in "saldırgan yayılmacı doğasını gösterdiğini" ifade eden Murtaza, "İsrail sadece Filistin'in toprakları, tarihi ve mirasının işgaliyle yetinmeyecek, aynı zamanda Lübnan'ın topraklarını, tarihini ve mirasını da işgal etmeye çalışacak. Bunlar, taşı, insanı, medeniyeti yok edip askeri karargah kurmak amacıyla ülkemize getirilen yabancılardır." dedi.