İsrailli polis yetkilisi Filistinli otizmli gencin sebepsiz öldürüldüğünü itiraf etti

Haaretz gazetesi, otizmli Hallak'ın şehit olduğu olaya ilişkin İsrail Adalet Bakanlığınca yürütülen soruşturmada olaya karışan polislerin ifadelerini yayınladı.
Hallak'ı öldüren polisin amiri, durdurmak için Filistinli genci kovalamaya başladıklarını ve durması için seslendiklerini ancak kaçmaya devam ettiğini söyledi.
Kovalamacanın ardından Hallak'ın bölgede bulunan bir çöp toplama odasına sığındığını belirten adı açıklanmayan yetkili, Filistinli gencin öldürülmesiyle ilgili olaya karışan diğer polis memurunu suçladı.
Filistinli gencin vurulduğu anda kendilerine karşı herhangi bir tehdit oluşturmadığı ve ateş edilmesini gerektirecek bir durumun olmadığı itirafında bulunan yetkili, ""Orası (çöp toplama odası) kaçılması mümkün olmayan kapalı bir yer. Saldırmadı ya da hiçbir şey yapmadı. Kesinlikle direnmiyordu." ifadelerini kullandı.
Söz konusu yetkili, Hallak'ı vuran polise birkaç defa ateş etmemesi uyarısında bulunduğunu ifadesine ekledi.
Hallak'ı şehit eden ve adı açıklanmayan polis ise amirinin ateş etmemesi için yaptığı uyarıyı "duymadığını" iddia ederek hakkındaki suçlamaları reddetti.
İyad Hayri Hallak (32),30 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.
"Tabanca taşıdığı şüphesiyle 'dur' ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" gerekçesiyle vurulan Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.
İsrail Adalet Bakanlığının Hallak'ın şehit edilmesine ilişkin soruşturması devam etse de Filistinli gencin ailesi çıkacak sonuçtan umutsuz olduğunu dile getiriyor.
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