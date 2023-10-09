Riff Cohen'den iptal
İsrailli müzisyen Riff Cohen'in İstanbul konserinin iptal edildiği bildirildi. Cohen, "Ülkemde yaşanan olaylar nedeniyle sevdiklerimle ve ailemle kalmayı seçiyorum" ifadelerini kullandı
- 1
Konuya ilişkin PRS İletişim'in yazılı açıklamasında; 5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nde 12 Ekim Perşembe akşamı yapılması planlanan konserin, Riff Cohen'in isteği üzerine iptal edildiği belirtildi.
- 2
İPTAL ETTİ
Açıklamada, Riff Cohen'in ülkesindeki olaylar üzerine konseri gerçekleştiremeyeceğini festival yönetimine ilettiği aktarıldı.
- 3
"AİLEMLE KALMAYI SEÇİYORUM"
Şarkıcı, "Ülkemde yaşanan olaylar nedeniyle sevdiklerimle ve ailemle kalmayı seçiyorum. Büyük bir üzüntü ile İstanbul konserini iptal ettiğimi duyurmak zorundayım. Anlayışınız ve destekleriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
-
- 4
Ayrıca Riff Cohen konseri için bilet alanların, biletlerini 11 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'ndeki Angelique Kidjo konseri için kullanabilecekleri veya iade edebilecekleri de duyuruldu.
Fotoğraflar: Instagram