"AİLEMLE KALMAYI SEÇİYORUM"

Şarkıcı, "Ülkemde yaşanan olaylar nedeniyle sevdiklerimle ve ailemle kalmayı seçiyorum. Büyük bir üzüntü ile İstanbul konserini iptal ettiğimi duyurmak zorundayım. Anlayışınız ve destekleriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.