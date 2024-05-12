İsrailli bakanın paylaşımına Türkiye'den sert tepki!

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği affedilmez suçları cesurca kınıyor. Türkiye, İsrail’in işlediği katliamı sona erdirmek için durmaksızın çaba harcıyor, İsrail’in uluslararası toplum tarafından izole edilmesi yönünde kararlı adımlar atıyor. Bazı İsrailli siyasetçilerin, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asılsız iddialarla, saygısız biçimde hedef almasının gerçek nedeni budur. Aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikaları, artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı ırkçı ve adaletsiz politikaları gündeme taşımaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, Filistinliler kendi ülkelerinde, kendi devletlerine sahip olana dek Türkiye'nin bu haklı davayı savunacağı vurgulandı. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin sözlerini paylaşarak iftiralarda bulunmuştu. AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI SOYKIRIM ÖRGÜTÜNÜN SÖZCÜSÜDÜR AK Parti Sözcüsü Çelik, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “İsrail Dışişleri Bakanı soykırım örgütünün sözcüsüdür. O nedenle Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından rahatsız olmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin sağduyusu sizi rahatsız etmeye devam edecek. İnsanlık vicdanı karşısında yenileceksiniz. Zalim, barbar ve kışkırtıcı siyasetiniz hukuk önünde mahkum olacak” dedi.

Çelik paylaşımının devamında, “Netenyahu’nun başında olduğu suç şebekesi, insanlık tarihinin görüp görebileceği en barbar organizasyondur. Hiçbir meşruiyeti olmayan bu provokatör şebekenin iktidarda bir gün daha kalabilmek adına tüm bölgeyi ateşe atacak kadar gözünün karardığı açıktır. Aylardır Filistin topraklarında çoluk çocuk, kadın, sivil demeden binlerce masum insanı katleden bu şebekenin zalimliğine ve yalanlarına karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadele etmeye devam ediyoruz. Netanyahu ve şebekesi insanlık dışı bir suç örgütü olarak tarihin utanç sayfasına yazılacak” ifadelerine yer verdi.