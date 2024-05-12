Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İsrailli bakanın paylaşımına Türkiye'den sert tepki! - Öne çıkan haberler

        Dışişleri Bakanlığı: İsrailin soykırım politikaları hem Filistinlilere hem de İsraillilere tehdit

        Dışişleri Bakanlığı, "aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikalarının" artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline geldiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 22:47 Güncelleme: 13.05.2024 - 00:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrailli bakanın paylaşımına Türkiye'den sert tepki!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği affedilmez suçları cesurca kınıyor. Türkiye, İsrail’in işlediği katliamı sona erdirmek için durmaksızın çaba harcıyor, İsrail’in uluslararası toplum tarafından izole edilmesi yönünde kararlı adımlar atıyor. Bazı İsrailli siyasetçilerin, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asılsız iddialarla, saygısız biçimde hedef almasının gerçek nedeni budur. Aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikaları, artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Türkiye'nin, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı ırkçı ve adaletsiz politikaları gündeme taşımaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, Filistinliler kendi ülkelerinde, kendi devletlerine sahip olana dek Türkiye'nin bu haklı davayı savunacağı vurgulandı.

        İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin sözlerini paylaşarak iftiralarda bulunmuştu.

        AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI SOYKIRIM ÖRGÜTÜNÜN SÖZCÜSÜDÜR

        AK Parti Sözcüsü Çelik, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “İsrail Dışişleri Bakanı soykırım örgütünün sözcüsüdür. O nedenle Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından rahatsız olmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin sağduyusu sizi rahatsız etmeye devam edecek. İnsanlık vicdanı karşısında yenileceksiniz. Zalim, barbar ve kışkırtıcı siyasetiniz hukuk önünde mahkum olacak” dedi.

        Çelik paylaşımının devamında, “Netenyahu’nun başında olduğu suç şebekesi, insanlık tarihinin görüp görebileceği en barbar organizasyondur. Hiçbir meşruiyeti olmayan bu provokatör şebekenin iktidarda bir gün daha kalabilmek adına tüm bölgeyi ateşe atacak kadar gözünün karardığı açıktır. Aylardır Filistin topraklarında çoluk çocuk, kadın, sivil demeden binlerce masum insanı katleden bu şebekenin zalimliğine ve yalanlarına karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadele etmeye devam ediyoruz. Netanyahu ve şebekesi insanlık dışı bir suç örgütü olarak tarihin utanç sayfasına yazılacak” ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Putin, savunma bakanını görevden aldı
        Putin, savunma bakanını görevden aldı
        Galatasaray şampiyo...!
        Galatasaray şampiyo...!
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        Gölet faciası!
        Gölet faciası!
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs
        Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında sıcak gelişme
        Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında sıcak gelişme
        F.Bahçe'nin son umudu derbi!
        F.Bahçe'nin son umudu derbi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en büyük katliamı yaşanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en büyük katliamı yaşanıyor
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Habertürk Anasayfa