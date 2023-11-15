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        Haberler Dünya İsrailli bakandan tepki çeken Gazze açıklaması

        İsrailli bakandan tepki çeken "Gazzeliler gönüllü başka ülkeye gitsin" açıklaması

        İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç etmesinin "doğru insani çözüm" olduğunu iddia etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 11:56 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:56
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        İsrailli bakandan tepki çeken Gazze açıklaması
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        Smotrich, X sosyal medya platformundan yazılı bir açıklama yayımladı.

        "Gazzelilerin gönüllü olarak göç etmesi ve dünya ülkelerinin onları kabul etmesinin, Yahudilerin ve Arapların acılarını bitirecek insani bir çözüm olduğunu" ileri süren Smotrich, "Gazzelilerin gönüllü olarak dünyanın dört bir yanındaki ülkelere tahliye edilmesine yönelik girişimi memnuniyetle karşıladığını, bunun 75 yıldır süren mültecilik, yoksulluk ve tehlikelerin ardından Gazze ve bölge sakinleri için doğru insani çözüm olduğunu" öne sürdü.

        Gazze sakinlerinin çoğunun 1948 mültecilerinin dördüncü ve beşinci kuşağı olduğunu, bu kişilerin Gazze'de fakirlik içinde ve aşırı kalabalıklar halinde "rehin" tutulduğunu, İsrail devletini yıkma ve Yafa ile Hayfa gibi kentlere mültecileri geri döndürme isteğinin sembolü olduğunu iddia eden İsrailli Bakan, "Gazze sakinlerinin İsrail devletine ve Yahudilere karşı içinde büyüdüğü ve öğrendiği yoğun nefretin nedeninin bu olduğunu" ileri sürdü.

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        "Gazze Şeridi gibi küçük bir alanı bulunan, doğal kaynakları ve bağımsız geçim olanakları olmayan bu toprakların, ekonomik ve siyasi olarak uzun süre bağımsız şekilde var olma şansının bulunmadığını" iddia eden Smotrich, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu nedenle, İsrail devleti dahil olmak üzere uluslararası toplumun cömert mali desteği ve yardımlarıyla, mültecilerin, gerçekten onların iyiliğini isteyen dünya ülkeleri tarafından kabul edilmesi, mülteci sorunu ile Yahudiler ve Arapların acılarına son verecek son verecek tek çözümdür."

        İsrailli Bakan ayrıca, "İsrail devleti, daha önce de belirttiğimiz gibi doğası gereği İsrail nefretine ve onu yok etme arzusuna dayanan Gazze'deki bağımsız bir oluşumla artık uzlaşmayacak." paylaşımında bulundu.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
        #dünya
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