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        Haberler Dünya İsrailli askerler, 6 Filistinliyi kemerle birbirine bağlayıp gözaltına aldı

        İsrailli askerler, 6 Filistinliyi kemerle birbirine bağlayıp gözaltına aldı

        İnsan hakları ihlalleri sebebiyle eleştirilen İsrail ordusu, 6 Filistinliyi kemerle birbirine bağlayıp gözaltına aldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.03.2024 - 17:39 Güncelleme: 13.03.2024 - 17:40
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        İsrailli askerler, Filistinlileri kemerle birbirine bağladı
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        Gazze'deki saldırılarına 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail güçlerinin, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

        İsrail askerlerinin Kudüs'te gözaltına aldıkları kişilere davranışı dün sosyal medyada gündem oldu. Viral hale gelen görüntülerde askerlerin, Doğu Kudüs'teki İseviyye'de yakaladıkları 6 Filistinliyi kemerle birbirine bağladığı görüldü.

        İSRAİL SALDIRILARI SÜRÜYOR

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

        İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        Gazze'deki STK'lardan karadan insani yardım çağrısı
        Gazze'deki STK'lardan karadan insani yardım çağrısı

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 272'ye, yaralı sayısı 73 bin 24'e ulaştı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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        #israil
        #Filisti
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