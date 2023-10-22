İsrailli askerden Netanyahu’ya tepki: Arkadaşlarım senin yüzünden öldü

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya bir askeri üssü ziyaret ettiği sırada İsrailli bir asker tarafından tepki geldi. İsrailli asker Netanyahu’ya, “Bütün bu saldırıların sebebi sizsiniz. Arkadaşlarım senin yüzünden öldü. İsrail'i mahvettiniz” dedi.

Netanyahu’ya tepki gösteren asker, yanındaki diğer askerler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.