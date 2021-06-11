İsrailli aşırı sağcılar, koalisyondan vazgeçmeyen Yamina lideri Bennett için "ölüm büyüsü" yapılmasını istedi

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrailli aşırı sağcı gruplar, ülkede sol ve merkez çizgideki partilerle hükümet kurma yoluna giden Bennet'e karşı öldürücü bir büyü töreni yapılması için çağrı yaptı.
Haberde, bu çağrılarla lanetin Bennett'in üzerine çekilmesinin hedeflendiği belirtildi.
"Pulsa diNura" adı verilen öldürücü büyü töreni çağrısının yapıldığı metinde, Yahudi dünyasına zarar vermek isteyen bu kötülüğün ortadan kaldırılması gerektiği kaydedildi.
Metinde, "İnsanların kişisel çıkarları için bu lanetin uygulanmasının kesinlikle yasak olduğunu biliyoruz, ancak İsrail halkının acımasızca bir kaderle yüzleşeceği durumlar istisna." denildi.
Pulsa diNura adlı öldürücü büyü yapılan kişinin üzerine tüm lanetlerin çekildiğine ve ölümüne yol açtığına inanılıyor.
Haberde, Filistinlilerle Oslo Anlaşmasını imzalayan eski İsrail Başbakanı İzak Rabin'in evinin önünde suikasta uğramadan bir ay önce Ekim 1995'te sağcılar tarafından böyle bir tören gerçekleştirildiğine işaret edildi.
Ayrıca eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron için de 2005 yılında Gazze Şeridi'nden Yahudi yerleşimcileri tahliye etmesinin ardından benzer bir törenin düzenlendiğine dikkat çekilen haberde, Şaron'un 2006 yılında beyin kanaması geçirdikten sonra 2014'te öldüğü açıklanana kadar bitkisel hayatta kaldığı aktarıldı.
Aşırı sağcı olan ve Filistinlilere olan düşmanlığını gizlemeyen Bennett, İsrail'in Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını ilhak etmesini istiyor, Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkıyor, Yahudi yerleşim birimlerini ve Gazze'deki tüm savaşları destekliyor.
Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina Partisi lideri Bennett öncülüğünde kurulacak koalisyon hükümetinin güven oylamasının pazar günü yapılması planlanıyor.
Lapid, 2 Haziran'da 7 muhalif partiyle koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmıştı.
Bennett-Lapid liderliğindeki koalisyon hükümeti belirtilen sürede Meclis'ten güven oyu alırsa, İsrail'de Mart 2009'dan bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu dönemi bitecek.
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