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        Haberler Dünya İsrailli aşırı sağcı bakandan Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısı

        İsrailli aşırı sağcı bakandan Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısı

        İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması gerektiğini savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 16:28 Güncelleme: 18.02.2024 - 16:28
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        İsrailli bakandan skandal çağrı
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        İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulundu.

        Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması gerektiğini savundu.

        Filistinlilerin ramazan ayında hiçbir surette İsrail'e girişine izin verilmemesi gerektiğini öne süren Ben-Gvir, "Böyle bir risk alamayız, şansa bırakamayız." ifadesini kullandı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine ilişkin konuyu detaylı görüşmek üzere bugün Ben Gvir ve savaş kabinesi ile toplantı yapması planlanıyor.

        İsrail'in Kanal 12 televizyonu, 16 Şubat’ta, zaman zaman Harem-i Şerif'e baskınlar düzenleyerek tansiyonun yükselmesine neden olan Ben-Gvir'in, bu yıl ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması kararı için yoğun çaba harcadığını öne sürmüştü.

        Aşırı sağcı Ben-Gvir, Ulusal Güvenlik Bakanı olduktan sonra Mescid-i Aksa'ya 3 kez baskın düzenlemiş ancak aşırı sağcı Bakan'ın bu eylemleri, ABD başta pek çok ülke tarafından kınanmıştı.

        Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ramazanda Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın idaresinin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'e verilmesinin bölgeyi ateşe atacağını belirtmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Mescid-i Aksa
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