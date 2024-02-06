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        Haberler Dünya İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in oğlundan Biden'a 'Alzheimer' iması

        İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in oğlundan Biden'a 'Alzheimer' iması

        İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in oğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ı Alzheimer hastasına benzeterek bilişsel gerileme yaşadığını ima etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 12:55 Güncelleme: 06.02.2024 - 12:55
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        İsrailli bakanın oğlundan Biden'a 'Alzheimer' iması
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        Ben-Gvir'in oğlu Shuvael Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Biden'ın fotoğrafının yer aldığı bir mesaj paylaştı.

        Mesajda Shuvael Ben-Gvir, "Bu zor zamanlarda, bilişsel gerileme ve demansın en yaygın nedeni olan dejeneratif bir beyin hastalığı olan Alzheimer hakkında farkındalık yaratmak önemlidir. Bu, kişinin fonksiyonlarını ve yeteneğini etkileyen ciddi bir hastalık." ifadesini kullandı.

        İSRAİLLİ BAKAN BIDEN'DAN ÖZÜR DİLEDİ

        Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Biden yönetimiyle anlaşmazlıkları olsa da oğlunun paylaşımının ciddi bir hata olduğunu dile getirerek Biden'dan özür diledi.

        Ben-Gvir'in oğlu da Biden ile ilgili paylaşımını silerek ABD Başkanı'ndan özür dilediğini belirtti.

        Itamar Ben-Gvir, Wall Street Journal gazetesine geçen hafta verdiği özel röportajda Gazze'ye yönelik saldırılar sürecinde İsrail'e baskı yaptığı gerekçesiyle Biden'ı hedef almıştı.

        Biden yönetiminin İsrail'in savaş çabalarına zarar verdiğini savunan Ben-Gvir, "Biden, İsrail'e tam destek vermek yerine Gazze'ye, Hamas'ın eline geçen akaryakıt ve insani yardım göndermekle meşgul. (Eski ABD Başkanı Donald) Trump yönetimde olsaydı ABD'nin tavrı tamamen farklı olurdu." ifadelerini kullanmıştı.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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