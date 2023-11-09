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        Haberler Dünya İsrailli Arap isimlere gözaltı

        İsrailli Arap isimlere gözaltı

        İsrail polisi, aralarında eski milletvekillerinin de olduğu İsrail vatandaşı Filistinlilerin gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen Yahudi göstericilere müdahalede bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 21:33 Güncelleme: 09.11.2023 - 21:33
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        İsrailli Arap isimlere gözaltı
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        İsrailli bir grup aktivist, İsrail'de abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara tepki gösteren Arap toplumunun önde gelen isimlerinin gözaltına alınmasını protesto etmek için Tel Aviv bölge polis karakolu önünde gösteri düzenledi.

        Göstericiler, İsrail makamlarının İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik ifade özgürlüğü kısıtlamalarına ve sansür uygulamasına tepki olarak ağızlarını bantla kapattı.

        Gösteriye müdahale eden İsrail polisi, protestocuların taşıdığı pankartları indirerek onları dağıttı.

        PROTESTOLARI ENGELLEMEK İÇİN ARAP TOPLUMUNUN ÖNDE GELENLERİ GÖZALTINA ALINDI

        İsrail'de abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara karşı gösterileri engellemek için bugün Arap toplumunun önde gelen isimlerinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

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        İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezinden (Adalah) yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, ülkedeki Arap Vatandaşları İzleme Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Bereke'yi gözaltına aldığı belirtilmişti.

        Bereke'nin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik savaşa karşı düzenlenen bir gösteriye gittiği sırada aracından indirilerek gözaltına alındığı kaydedildi.

        Açıklamada, Gazze saldırılarına karşı düzenlenen protestoyu engellemek için İsrail'deki Arap liderlerin toplu halde gözaltına alındığı ifade edilmişti.

        İsrail polisinin ayrıca Nasıra kentindeki El-Ayn Meydanı'ndan da Yusuf Tatut, Hanin Zabi, Sami Ebu Şehada, Mahmud Mevasi, Emtans Şehade'yi aynı gerekçelerle gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, Bereke'nin, Ayn Meydanı'nda 50 kişiyi geçmeyecek bir katılımla gösteri düzenleyecekleri ve bunun için izne ihtiyaç duyulmadığına ilişkin yetkili polis birimine bilgi verdiği vurgulanmıştı.

        İsrail Yüksek Mahkemesi, dün polisin, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları protesto etmek amacıyla Arap toplumunda gösterileri yasaklamasına karşı yapılan itirazı reddetmişti.

        İsrail güvenlik güçleri, son günlerde sosyal medyada Gazze ile dayanışma amaçlı paylaşımlarda bulunan çok sayıda İsrail vatandaşı Filistinliyi de gözaltına almıştı.

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