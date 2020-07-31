İsrail’den Filistinlilerin Harem-i İbrahim’e girişine sınırlama

AA

El-Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Suneyne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilerin Harem-i İbrahim’e ulaşımını engellediği ve sınırlı sayıdaki cemaatin namaz kılmasına izin verdiğini belirtti.

Ebu Suneyne, Harem-i İbrahim’de sadece 35 Filistinlinin namaz kıldığına dikkati çekerek, bu uygulamanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve insanların Harem-i İbrahim’deki ibadet hakkının ihlal edildiğini vurguladı.

İsrail güçlerinin namaz kılmasına izin vermediği binlerce Filistinli, Harem-i İbrahim’in kapılarında söz konusu uygulamayı protesto ettikten sonra bayram namazını Harem-i İbrahim’in çevresindeki eski şehir bölgesinin sokaklarında eda etti.

- Batı Şeria’da açık alanlarda bayram namazı

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kentlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bayram namazı açık alanlarda kılındı.

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, bayram namazının Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılınacağını belirtti.

Bayram namazı El-Halil kentinde bulunan Uluslararası Dura Stadyumu'nda sosyal mesafeye uygun bir şekilde eda edilirken, Ramallah kentinde bulunan ve daha önce Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kalan El-Birr Ve’l İhsan Camisi'nin çevresindeki açık alanda da bayram namazı kılındı.

- 1994'teki katliamdan sonra caminin yarısı sinagoga çevrildi

El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen olayda 29 Filistinli öldürülmüş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmüş kısımları yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor.

El Halil şehrinde, özellikle Harem-i İbrahim Camisi çevresinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında sık sık arbede yaşanıyor.