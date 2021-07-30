İsrail’deki tek uluslararası havaalanında tüm uçuşlar durduruldu

AA

İsrail’in tek uluslararası havaalanı olan Tel Aviv-Ben Gurion'un parkında bir araç yandığı için tüm uçuşlar durduruldu. AA'nın aktardığı habere göre; güvenlik görevlileri bir kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişinin yakınları güvenlik görevlilerine tepki gösterdi. Yetkililer gözaltı sebebine dair bir açıklama yapmadı.