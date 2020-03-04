04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsrail’deki muhalefet partisinden Netanyahu’yu başbakanlıktan edecek yasa tasarısı hazırlığı
Mavi-Beyaz İttifakı, seçimleri önde götürmesine rağmen hakkında açılmış dava bulunan Binyamin Netanyahu'yu başbakanlıktan edecek bir yasa tasarısı hazırlıyor.
İsrail basınına göre, Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz’ın liderliğindeki Mavi-Beyaz, "hakkında dava açılmış başbakanın görevini bırakmasını zorunlu kılacak" bir tasarıyı meclise götürmeyi düşünüyor.
Söz konusu yasa tasarısının mecliste kabul edilmesi halinde yolsuzluk dosyaları nedeniyle hakkında dava açılan Netanyahu, başbakanlık koltuğunu bırakmak zorunda kalacak.
Muhalefetten Meretz Partisi lideri Nitzan Horowitz, yasa tasarısına destek vereceklerini söyledi.
Likud’un başını çektiği sağ blokta yer alan Yamina İttifakı lideri ve Savunma Bakanı Naftali Bennett ise tepki göstererek, "İki gün önce seçim yapıldı. Halkın iradesini saf dışı bırakmak için kabul edilemez araçlar kullanıyorlar." diye konuştu.
- Netanyahu’nun geleceğini Liberman belirleyebilir
Ülkede 2 Mart’ta yapılan ve Netanyahu’nun partisinin önde gittiği erken seçimin oy sayımında sona yaklaşıldı.
İsrail Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre, oyların yüzde 99’u sayılırken, Netanyahu’nun partisi 36 milletvekili çıkardı.
Mavi-Beyaz İttifakı ise 33 milletvekiliyle ikinci olurken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, 15 sandalyeyle üçüncü oldu.
Sağ blok 58 milletvekili çıkarırken, Netanyahu karşıtı partiler ise 55 milletvekilinde kaldı.
Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın partisi İsrail Evimiz, 7 milletvekiliyle koalisyon görüşmelerinde kilit role sahip oldu.
Netanyahu’yu koltuğundan edecek yasa tasarısının meclise gelmesi halinde Liberman’ın tavrının, Likud liderinin geleceğini belirleyeceği ifade ediliyor.
Liberman’ın destek vermesi halinde Netanyahu’yu başbakanlık koltuğundan edecek yasa tasarısının kabul edilme ihtimalinin yüksek olduğu, aksi halde ise tasarının reddedileceği dile getiriliyor.
- Netanyahu’nun davası 17 Mart’ta başlıyor
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılmasına karar vermişti.
Netanyahu bu gelişme üzerine dokunulmazlık almak için meclise başvurmuş ancak muhalefet partilerinin buna yanaşmaması üzerine 28 Ocak’ta başvurusunu geri çekmişti.
Başsavcı Mandelblit, dokunulmazlık başvurusunu geri çekmesinden saatler sonra Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye sunmuştu.
Görevdeyken hakkında dava açılan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu’nun duruşması 17 Mart’ta işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Kudüs Bölge Mahkemesinde yapılacak.
İsrail'deki yasalar gereği hakkında dava açılsa bile başbakan, suçlu bulunana kadar görevinde kalma hakkına sahip bulunuyor.
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