İsrail’de "yumuşatılmış" karantinaya rağmen Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

AA

Kovid-19 salgınının ilk dalgasıyla mücadelede gösterdiği başarıyla dünyada öne çıkan İsrail, ikinci dalganın "altında kaldı."

İlk dalgada en yüksek günlük vaka sayısı 800’ü geçmezken, bu sayı ikinci dalgada 9 kart arttı.

Mayıs ayında ilk dalgayı atlatan ve aktif vaka sayısını 2 bin altına düşürmeyi başaran İsrail’de bugün aktif vakaların sayısı 60 bini geçmiş durumda.

Hal böyle olunca da İsrail yönetimi, 18 Eylül’den itibaren ilk dalgadakine kıyasla yumuşatılmış karantina uygulamasını başlattı.

- Netanyahu hükümeti ekonomi ile sağlık arasında sıkıştı

Yeni önlemlerin Kovid-19 salgınının ilk dalgasının ardından alınanlara oranla oldukça hafifletilmesi Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin "iki arada bir derede" kaldığını gösteriyor.

Bir tarafta hızla yayılan ve sağlık sektörünü tehdit eden Kovid-19 salgını, diğer tarafta ise ilk dalgada yara alan ve ikinci geniş çaplı karantinada daha da zora düşecek ülke ekonomisi.

Netanyahu hükümeti, salgını kontrol altına almak ve hem ekonomiyi hem de halkı daha fazla baskı altında tutmamak için yeni karantinada yumuşatılmış önlemler almayı tercih etti.

Öyle ki; karantina kararına rağmen halkın evlerinden 1 kilometre uzaklaşmasına izin verildi, alışveriş ve spor için dışarı çıkanlara mesafe sınırlaması getirilmedi.

Market, eczane ve fırınların açılmasına müsade edilirken restoranlar açık olsa da müşteri kabul edemiyor ve sadece paket servisi yapabiliyor.

Özel sektördeki kurumlarda çalışan sayısına sınırlama getirilmezken, kamu sektöründe çalışanların yüzde 50’sinin işe gelmesine izin veriliyor. Toplu taşıma hizmetleri devam ederken, bu araçlarda maske ve sosyal mesafe kuralının yanı sıra iki koltuktan birinin boş bırakılması zorunluluğu getirildi.

- Karantinaya rağmen vakalar artıyor

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verileri, yumuşatılmış karantinanın İsrail’de pek de işe yaramadığını gözler önüne seriyor.

Bakanlığın verilerine göre, ülkede son 24 saatte 7 bin 527 kişide daha Kovid-19 tespit edildi.

Bu, virüsün ülkede ilk olarak görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Karantinanın başladığı 18 Eylül’de 179 bin olan toplam vaka sayısı da son bir hafta içinde 35 bin daha artarak 214 bine yükseldi.

- Karantina nedeniyle 100 binden fazla kişi işsiz kaldı

Karantina önlemleri her ne kadar yumuşatılsa da, İsrail’de 18 Eylül’den bu yana işsiz kalanların oranında sert yükseliş yaşandı.

İsrail Ulusal İstihdam Servisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 17-23 Eylül tarihlerinde 110 bin kişi işsizlik başvurusunda bulundu.

Bu verilerle ülkedeki işsiz sayısı, 472 bini ücretsiz izne ayrılanlar olmak üzere toplam 802 bine yükseldi.

- Hükümet karantina önlemlerini sıkılaştırma kararı aldı

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle Netanyahu hükümeti, karantina önlemlerini sıkılaştırma kararı aldı.

Kabinenin dün sabah aldığı karar doğrultusunda bugün 14.00'ten itibaren "hayati" olmayan tüm işletmeler ve fabrikalar kapatılacak.

Sinagogların en fazla 10 kişinin içeride olması şartıyla açık kalması kararlaştırılırken, toplu ulaşım büyük ölçüde durdurulacak.

Şehirlerin giriş ve çıkışlarındaki yollarda görev yapacak polisler sayesinde gerekli durumlar dışında yaşadıkları bölgenin dışına çıkmak isteyenler engellenecek.

Alınan karar doğrultusunda, 3 ayı aşkın süredir devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösterilere de katılımcı sınırlaması getirildi.

Bu doğrultuda Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı yakınında düzenlenen gösteriye en fazla 2 bin kişinin katılmasına izin verilecek.