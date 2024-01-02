Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya İsrail’de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti

        İsrail’de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti

        İsrail'de Yüksek Mahkeme, ülkede Netanyahu hükümetine karşı aylarca büyük protestolara neden olan yargı reformunun bir parçası konumundaki tartışmalı yasayı iptal etti.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 02.01.2024 - 11:51 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        İsrailGetty Images

        İsrail’de Yüksek Mahkeme, ülkede Netanyahu hükümetine karşı aylarca büyük protestolara neden olan yargı reformunun bir parçası konumundaki tartışmalı yasayı iptal etti.

        Söz konusu değişiklik Yüksek Mahkeme'nin anayasaya aykırı bulduğu yasaları iptal etme yetkisini sınırlandırıyordu. Yasayı eleştirenler, yasanın yargı sistemini zayıflatarak ülke demokrasisine zarar vereceğini söylüyordu.

        Temmuz ayında parlamentodan geçen yasa ülkede geniş çaplı bir bölünmeye yol açtı. Yüz binlerce protestocu yargı reformunun iptal edilmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası talebiyle sokaklara döküldü. Haftalık protestolar İsrail tarihindeki en büyük sokak gösterileri olarak nitelendirildi.

        O dönem, aralarında hava kuvvetleri pilotlarının da bulunduğu yüzlerce yedek asker, askere gitmeyi reddetme tehdidinde bulunmuş, bu da İsrail'in askeri kapasitesine zarar verebileceği uyarılarına yol açmıştı.

        Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada, alınan iptal kararının sekize karşı yedi oyla alındığı belirtildi ve yasanın "demokratik bir devlet olarak İsrail Devleti'nin temel özelliklerine ciddi ve benzeri görülmemiş bir zarar vereceği" ifade edildi.

        İsrail Adalet Bakanı ve yasanın mimarı Yariv Levin yargıçları "tüm yetkileri ellerine almakla" eleştirdi ve yasanın iptal edilmesini antidemokratik olarak nitelendirdi.

        Muhalefet lideri Yair Lapid iptal kararı memnuniyetle karşıladı ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkenin en üst mahkemesinin "İsrail vatandaşlarını koruma rolünü içtenlikle yerine getirdiğini" söyledi.

        Yasaya karşı geçen sene düzenlenen geniş çaplı protesto gösterilerinin organizatörlerinden Shikma Bressler de mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladı.

        Bressler, Yüksek Mahkeme'nin şu an için "diktatörlüğün kılıcını boyunlarından çıkardığını" söyledi.

        Yasa, Netanyahu hükümeti tarafından getirilen daha geniş kapsamlı bir yargı reformunun parçasıydı.

        Bu reformlar, Yüksek Mahkeme'nin yasaları gözden geçirme ya da iptal etme yetkisini zayıflatarak Knesset'te (parlamento) basit bir çoğunlukla bu tür kararların geçersiz kılınmasını sağlayacaktı.

        Hükümet ayrıca yargıçların atanması konusunda daha fazla güç elde etmeye ve bakanların hukuk danışmanlarının tavsiyelerine uyma zorunluluğunu ortadan kaldırmaya çalıştı.

        Netanyahu bu değişikliklerin yargıçlar ile siyasetçiler arasındaki dengeyi düzeltmek için gerekli olduğunu savundu.

        Yüksek Mahkeme'nin kararı hükümete duyulan güvenin daha da sarsılmasını sağlayabilir. Netanyahu'nun partisi Likud, kararın "özellikle savaş zamanında halkın birlik iradesine" karşı çıktığını söyledi.

        Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını önleyemeyen ve Gazze'ye götürülen İsrailli rehinelerin tamamını kurtaramamış İsrail yönetimi ülke içinde baskı altında.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçime katılacak partiler belli oldu
        Seçime katılacak partiler belli oldu
        33 İsrail casusu şüphelisi, 8 kentte yakalandı!
        33 İsrail casusu şüphelisi, 8 kentte yakalandı!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        'Kraliçe Mary' sahnede
        'Kraliçe Mary' sahnede
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        Prof. Dr. Şener'den 'mikoplazma enfeksiyonu' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'mikoplazma enfeksiyonu' uyarısı!
        10 numara emekli!
        10 numara emekli!
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        Sahte hesabı askıya alındı
        Sahte hesabı askıya alındı
        İsrail'de muhalefet liderinden Netanyahu iması
        İsrail'de muhalefet liderinden Netanyahu iması
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Habertürk Anasayfa