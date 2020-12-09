İsrail’de, Meclisin feshedilmesi yasa tasarısı onaylandı

AA

Meclis basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Komisyonun 7’ye karşılık 10 oyla Meclisin feshedilmesi ve erken seçimlere gidilmesini öngören yasa tasarısını onayladığı belirtildi.

Açıklamada, tasarının yasalaşması için 3 kez onaylanması gerektiğine dikkat çekilerek, Komisyonun söz konusu tasarının yasalaşması halinde 16 Mart'ı seçimlere gitme tarihi olarak belirlediği kaydedildi.

İsrail'de Meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesi talebiyle verilen önerge 2 Aralık’ta 54 hayır oyuna karşılık 61 evet oyuyla ilk tur oylamadan geçmişti.

Erken seçim kararının alınabilmesi için önergenin önce Meclis Komisyonundan geçmesi, ardından yapılacak 3 oylamada da Meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteğini alması gerekiyordu.

- İsrail’de erken seçim

Uzmanlar, hükümet ortağı Benny Gantz'ın, 2021 bütçesinin Meclisten geçmesini kabul etmesi için Başbakan Binyamin Netanyahu üzerinde baskı kurmayı amaçladığını dile getiriyor.

Netanyahu ile Gantz, 2 Mart’ta yapılan seçimin ardından ülkede yaklaşık 1,5 yıldır devam eden hükümet krizine çözüm bulmak için koalisyon hükümeti kurma kararı vermişti. Birbirine rakip iki siyasetçinin kurduğu koalisyon hükümeti mayısta göreve başlamıştı.

Koalisyon anlaşmasına göre, ilk 1,5 yıl başbakanlık koltuğuna Netanyahu, sonraki 1,5 yıl da Gantz’ın oturması kararlaştırılmıştı.

- Yıllık bütçe iki ortağın arasını açtı

Ancak Netanyahu ile Gantz’ın kurduğu koalisyon hükümeti, yıllık bütçenin geçirilmesi konusunda fikir ayrılığına düştü.

Netanyahu, sadece 2020’nin yıllık bütçesinin Meclisten geçirilmesini isterken, Gantz 2021’in de oylamaya dahil edilmesini istemişti.

İki lider arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle, ağustosta yapılan oturumdan da sonuç çıkmamış ve 2020 yıllık bütçesinin oylaması gelecek aya ertelenmişti.

Yasa gereği, 23 Aralık’a kadar 2020’nin yıllık bütçesinin Meclisten geçmemesi halinde zorunlu olarak erken seçime gidilecek.