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Haberler Dünya

İsrail’de kuş gribi alarmı: 5000 göçmen turna öldü

İsrail’de baş gösteren kuş gribi (H5N1) sebebiyle 5000’den fazla turna öldü. İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg yaptığı açıklamada salgını “Ülkenin tarihinde yaban hayatına verilen en ciddi zarar” olarak nitelendirdi.

28.12.2021 - 12:42 | Güncelleme: ABONE OL
İsrail’de kuş gribi alarmı: 5000 göçmen turna öldü
İsrail’de kuş gribi alarmı
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DHA

İsrail’de baş gösteren kuş gribi nedeniyle göçmen kuşların doğal uğrak yeri olduğu ifade edilen Hola Gölü’nde, yaklaşık 5000 bin turna salgın sebebiyle öldü. Konu hakkında açıklama yapan İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg “Ülkenin tarihinde yaban hayatına verilen en ciddi zarar. Hasta sazlıkta kuş gribinden 5000 turna öldü ve hasarın boyutu hala belirsiz” dedi. Bakan Zandberg salgının devam ettiği tabiat parkında incelemelerde bulunduğunu ve kuş gribinin turnaların yanı sıra yüzbinlerce tavuğu da öldürdüğünü belirtti.

"ÖLÜ KUŞLARA DOKUNMAYIN"

İsrail Tabiat ve Parklar Kurumu yaptığı açıklamada Hola Tabiat Parkı’ndaki kuş gribi salgınının sürdüğü ve Hola Gölü çevresinde 5000 ölü kuş bulunduğunu belirtti. Yetkililer, göl ve çevresinde ölü kuşların temizlenme çalışmalarının yapıldığını ve parkın 1 Ocak’a kadar ziyaretçilere kapalı kalacağını ifade etti. Yetkililer ayrıca halkı uyararak ölü kuşlara dokunulmaması gerektiğini belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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