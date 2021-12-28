İsrail’de kuş gribi alarmı

DHA

İsrail’de baş gösteren kuş gribi nedeniyle göçmen kuşların doğal uğrak yeri olduğu ifade edilen Hola Gölü’nde, yaklaşık 5000 bin turna salgın sebebiyle öldü. Konu hakkında açıklama yapan İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg “Ülkenin tarihinde yaban hayatına verilen en ciddi zarar. Hasta sazlıkta kuş gribinden 5000 turna öldü ve hasarın boyutu hala belirsiz” dedi. Bakan Zandberg salgının devam ettiği tabiat parkında incelemelerde bulunduğunu ve kuş gribinin turnaların yanı sıra yüzbinlerce tavuğu da öldürdüğünü belirtti.

"ÖLÜ KUŞLARA DOKUNMAYIN"

İsrail Tabiat ve Parklar Kurumu yaptığı açıklamada Hola Tabiat Parkı’ndaki kuş gribi salgınının sürdüğü ve Hola Gölü çevresinde 5000 ölü kuş bulunduğunu belirtti. Yetkililer, göl ve çevresinde ölü kuşların temizlenme çalışmalarının yapıldığını ve parkın 1 Ocak’a kadar ziyaretçilere kapalı kalacağını ifade etti. Yetkililer ayrıca halkı uyararak ölü kuşlara dokunulmaması gerektiğini belirtti.