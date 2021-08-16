AA

İsrail İtfaiye ve Kurtarma Departmanından yapılan açıklamada, yangın bölgesindeki çalışmalara 8 uçağın yanı sıra çok sayıda itfaiye ekibinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, 16 bin dönümden fazla ormanlık alanın zarar gördüğü ve yangının Batı Kudüs'ün 5 farklı bölgesinde devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, yangınların yerleşim bölgelerini tehdit etmediği ifade edildi.

Batı Kudüs yakınlarındaki ormanlık bölgede dün öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme uçaklarıyla müdahale edilse de yangın kontrol altına alınamamıştı.

Yangın nedeniyle bazı yerleşim bölgelerinde ikamet eden 10 bin kişi tahliye edilmişti.

İSRAİL, YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS'TAN YARDIM İSTEDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden yangınların söndürülmesi için yardım istediklerini belirtti.

Lapid, Dışişleri Bakanlığının, Fransa ve İtalya başta olmak üzere diğer ülkelere yaptıkları yardım taleplerini koordine etmek için çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan öğleden sonra başlayan rüzgarın etkisiyle Batı Kudüs yakınındaki ormanlık alanda devam eden yangınlar etkisini daha da artırdı.

İtfaiye ekipleri ve hava araçlarının müdahalesiyle yangınlar kontrol alınmaya çalışıldı.

Havanın kararmasıyla hava araçları müdahalelerine ara verirken, itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Akşam saatlerinde rüzgarın etkisinin azalmasıyla yangının etkisi de geriledi.

Dün öğleden sonra başlayan yangınlarda şu ana kadar 16 bin dönümden fazla ormanlık alan yandı.