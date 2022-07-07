İsrail ve Türkiye arasında 1951'den bu yana bir ilk

HABERTURK.COM / Reuters

İsrail Ulaştırma Bakanlığı, İsrail ve Türkiye arasında imzalanan yeni havacılık anlaşması kapsamında karşılıklı uçuşların genişleyeceğini duyurdu.

Reuters'ın aktardığı haberde bunun, 1951'den bu yana bir ilk olduğu belirtilirken, iki ülke arasında imzalanan yeni havacılık anlaşmasında kapsamında havayolu trafiğinin artacağı ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Anlaşmanın sonuçlanmasıyla İsrail şirketlerinin Türkiye'de çeşitli destinasyonlara, Türk şirketlerinin de İsrail'de çeşitli destinasyonlara uçması bekleniyor" denildi.

İSRAİL TÜRKİYE'DEKİ TİCARİ ATAŞELİĞİNİ YENİDEN AÇACAK

İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbibai, Türkiye’deki İsrail ticari ataşeliğini yeniden açacaklarını duyurmuştu.

İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Barbibai, Bakanlığın Türkiye’deki ticari ataşeliğini 1 Ağustos’tan itibaren yeniden açacaklarını belirtti.

Barbibai, "Ticari ataşelik, İsrail'in Türkiye ile ekonomik ilişkileri derinleştirme kararlılığını yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ BÜYÜKELÇİ SEVİYESİNE ÇIKARTILACAK

23 Haziran'da dışişleri bakanı olduğu dönemde (Şu an İsrail Başbakanı) Türkiye'ye gelen Yair Lapid ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptıkları açıklamada, ilişkilerin büyükelçi seviyesine çıkarılacağını belirtmişti.

Çavuşoğlu "İsrail ile diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık" ifadelerini kullanmıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.