İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fettah el-Sisi, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde bir araya gelmişti.
10 YIL SONRA İLK RESMİ ZİYARET
Bir İsrail başbakanının 10 yıldan bu yana Mısır'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Bennett, Sisi ile yaptığı görüşme sonrası basına değerlendirmelerde bulundu. Bennett görüşme ile iki ülke arasında ileriye dönük derin ilişkilerin temelinin atıldığını belirterek, görüşmenin iyi bir atmosferde geçtiğini söyledi.
İsrail Başbakanlığından görüşme hakkında yapılan yazılı açıklamada da Bennett ve Sisi’nin karşılıklı ticaret ilişkilerini genişletmenin yanı sıra çeşitli bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıkları kaydedilerek, iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirme ve güçlendirme yollarının tartışıldığı belirtildi. Bennett’ın Sisi'ye Mısır'ın bölgedeki önemli rolü için teşekkür ettiği ve İsrail ile Mısır arasındaki barış anlaşmasının Ortadoğu güvenliği ve istikrarına hizmet etmeye devam ettiğini söylediği aktarıldı.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM
Cumhurbaşkanı Sisi’nin ise Mısır'ın, bölgede güvenlik ve refahın sağlanmasına katkıda bulunacak şekilde iki devletli çözüm ve uluslararası kararlar temelinde Ortadoğu'da barışı sağlamaya yönelik tüm çabalara desteğini dile getirdiği kaydedildi. Sisi’nin, Filistinliler ve İsrailliler arasındaki ateşkesin sürdürülmesinin gerekliliğine değindiği de ifade edildi.
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