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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması Gazze'de sevinçle karşılandı | Dış Haberler

        İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması Gazze'de sevinçle karşılandı

        İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması Gazze'de sevinçle karşılandı. Filistinliler, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınlarında toplanıp sevinç gösterisinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 21:52 Güncelleme: 16.01.2025 - 01:31
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        Gazze'de ateşkes sevinci
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        İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması Gazze'de sevinçle karşılandı. Filistinliler, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınlarında toplanıp sevinç gösterisinde bulundu.

        Gazze'de ateşkes sağlandı
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        İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması Gazze'de sevinçle karşılandı. Filistinliler, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınlarında toplanıp sevinç gösterisinde bulundu.

        İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması Gazze'de sevinçle karşılandı. Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınlarında toplanan Filistinliler, anlaşma haberini televizyon ekranlarından takip etti.

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        #Gazze ateşkes
        #haberler
        #ateşkes sevinci
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