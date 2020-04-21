21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Türkiye, İsrail’e Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak gönderdi.
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tolga Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Büyükelçiliğe başvuran işçi, öğrenci ve turist 38 vatandaşın, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'ndan Ankara’ya yolcu edildiğini belirtti.
Türk vatandaşlarının sağ salim memlekete dönmelerinden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Budak, “İnsanlar bir an önce ülkeye dönmek istiyorlar. Ailelerine akrabalarına kavuşmak istiyorlar. Biz de Büyükelçilik olarak bu vatandaşlarımızla hemen temasa geçtik. Burada inşaatlarda çalışan vatandaşlarımız vardı. Onlara da duyurduk. Böylece toplam 38 kişiyi bu akşam Türkiye’ye yolcu ettik.” dedi.
Budak, ayrıca vatandaşların imzaladıkları taahhütname gereği Türkiye’ye vardıklarında karantinaya alınacaklarını belirtti.
Türkiye’nin İsrail Maslahatgüzarı Budak ve Büyükelçilik yetkilileri bizzat havalimanına gelerek vatandaşların yanında yer aldı.
VATANDAŞLAR RAMAZAN ÖNCESİ ÜLKEYE DÖNMEKTEN MUTLU
Yolculardan Faik Kabak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’e ilk defa 1995'te geldiğini ve işi gereği sürekli Türkiye ile İsrail arasında seyahat ettiğini söyledi.
Kabak, “En son yaklaşık 1 buçuk ay önce buraya geldik. Ancak geri dönmek istediğimizde uçak seferi kalmayınca Büyükelçiliğe başvurduk. Onlar da bize bu uçağı tahsis ettiler ve şimdi ülkemize dönüyoruz.” dedi.
Hem Büyükelçilik yetkililerinin kendileriyle ilgilendiğini hem de THY yetkilileriyle temasta olduklarını vurgulayan Kabak, "Çok memnunuz. Onlar olmasaydı herhalde en az bir-iki ay burada kalırdık." ifadelerini kullandı.
Yolculardan Ayhan Arık da, “Devletimize güveniyoruz. Devletimiz bize her türlü imkanı sağlıyor. Büyükelçilik yetkililerimiz de bizimle ilgilendiler. Biletlerimizi ve saire her şeyimizi ayarladılar. Çok mutluyuz.” diye konuştu.
İsrail’de çalıştığı şirketten Türkiye’ye dönmek istediklerini belirten Bekir Danış ise şunları söyledi:
“Şirketimiz Büyükelçilik ile iletişime geçti ve bu süreci koordine ettiler. Türkiye büyük devlet. Dünyanın her tarafından vatandaşlarını memleketlerine getirdi."
Danış, ramazan ayı öncesi Türkiye’ye dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak, Ankara’daki karantina sürecinden sonra ailesine kavuşacağını kaydetti.
Vatandaşlar, THY'ye ait uçakla TSİ 22.50’de Türkiye'ye hareket etti.
İsrail Sağlık Bakanlığına göre, ülkede bugüne kadar 197 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam 13 bin 930 kişide virüs tespit edildi.
İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, 2'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Ülkede market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.
Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 449'a ulaştı.
Bakanlık, virüs tespit edilen kişilerden 120'sinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te, 15'inin Gazze'de, diğerlerinin ise Batı Şeria'da bulunduğunu bildirmişti.
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