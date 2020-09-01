İsrail ve ABD'li heyetin, BAE'deki 2 günlük görüşmeleri sona erdi

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BAE ve İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ve ABD'li yetkililer, 2 günlük Abu Dabi ziyaretinin ardından Tel Aviv'e dönmek için El Al hava yoluna ait bir yolcu uçağıyla yine Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak BAE'den ayrıldı.

- Ziyaretin ilk günü

Ortak heyet, dün Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan El Al'a ait ve Filistinlilerin toprakları üzerinde inşa edilen yerleşim merkezinden adını alan "Kiryat Gat" adlı uçakla direkt olarak kalkarak Abu Dabi'ye iniş yaptı.

İsrailli bir ticari yolcu uçağı ilk defa Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak BAE'ye sefer düzenledi.

Heyette yer alan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ​​Robert O'Brien, Abu Dabi'ye indikten sonra düzenlediği basın toplantısında direkt İran'ı hedef alarak ülkesinin BAE ve İsrail ile birlikte İran'a karşı bir cephe kuracağını söyledi.

Heyetteki bir başka önemli isim olan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner de O'Brien gibi İran'a değinerek bölgede en büyük tehlike olarak İran'ı gördüklerini kaydetti.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ABD ve İsrailli yetkilileri Abu Dabi Havalimanı'nda karşıladı.

İsrail ve ABD'li yetkililer, Gargaş'dan sonra BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Tahnun bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmeye İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ​​Robert O'Brien, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner katıldı.

BAE, İsrail ve ABD'li heyet, ziyaretin ilk gününde görüşmelerini tamamladıktan sonra ortak bir yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, BAE-İsrail normalleşme anlaşmasının "daha istikrarlı, kalkınan, entegrasyonlu Orta Doğu için atılan cesur bir adım" olduğu savunuldu.

- Ziyaretin ikinci günü

İsrail heyeti, bugün BAE'deki Yahudi Topluluğu üyelerinin de katıldığı ve Haham Levi Duchman'ın yönettiği bir sabah ayini düzenledi.

Heyette yer alan İsrailli basın mensupları sosyal medya hesapları üzerinden henüz sinagogun bulunmadığı Abu Dabi'de ayinin bir otelde yapıldığını paylaştı.

Güne sabah ayini ile başlayan heyet ardından İsrail ve BAE arasında ilk iş birliği anlaşması için imzalar attı.

İsrail tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasında bankacılık ve finansal alanda iş birliğine gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

BAE, 29 Ağustos'ta, İsrail ile yapılan normalleşme anlaşması kapsamında, Tel Aviv'e uygulanan boykot kararının lağvedildiğini duyurmuştu.

,Mustafa Deveci