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        Haberler Dünya İsrail vatandaşlarına Türkiye ve Fas için seyahat ve konaklama uyarısı yaptı

        İsrail vatandaşlarına Türkiye ve Fas için seyahat ve konaklama uyarısı yaptı

        İsrail Güvenlik Konseyi, İsrail vatandaşlarına Türkiye ve Fas için seyahat ve konaklama uyarısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 22:23 Güncelleme: 17.10.2023 - 23:13
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        İsrail vatandaşlarına Türkiye ve Fas için seyahat ve konaklama uyarısı yaptı
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları şiddetli bir şekilde devam ederken İsrail Güvenlik Konseyi, vatandaşlarına Türkiye ve Fas'a seyahatlere karşı uyarıda bulundu.

        Times of Israel'de yer alan habere göre, İsrail Güvenlik Konseyi, Türkiye'ye yönelik alarmın 4'e çıkarıldığını ve ülkedeki tüm İsraillilerin mümkün olan en kısa sürede bölgeyi terk etmesi yönünde çağrıda bulundu.

        Diğer yandan Fas'a yönelik alarm seviyesi 2'ye çıkarıldı, bölgedeki İsrailli turistlere ekstra dikkatli olmaları yönünde çağrı yapıldı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
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