İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah, Han Yunus ve Beyt Lahya bölgelerine saldırdı.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Saldırılar sonucunda ölü ya da yaralı olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail, dün, son 48 saat içinde Gazze'den atılan üç roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.